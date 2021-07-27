Galatasaray’ın Morutan'a yaptığı teklife ulaştık

Galatasaray Rumen yıldız Olimpiu Morutan'ın transferi için büyük çaba gösteriyor. Teknik direktör Fatih Terim de PSV maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında genç yıldızı istediğini açık şekilde dile getirdi. Peki Morutan transferinde durum ne? Galatasaray, Steaua Bükreş'e teklif yaptı mı? Tüm bu ayrıntıları takvim.com.tr açıklıyor.