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    • 27.07.2021 18:20
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    Galatasaray’ın Morutan'a yaptığı teklife ulaştık

    Alexanrdru Cicaldau’yu kadrosuna katan Galatasaray şimdi bir başka Rumen yıldız Olimpiu Morutan’ın transferi için büyük çaba harcıyor. takvim.com.tr Aslan'ın teklifine ulaştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    İşte Galatasaray’ın Morutan teklifi

    Galatasaray Rumen yıldız Olimpiu Morutan'ın transferi için büyük çaba gösteriyor. Teknik direktör Fatih Terim de PSV maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında genç yıldızı istediğini açık şekilde dile getirdi. Peki Morutan transferinde durum ne? Galatasaray, Steaua Bükreş'e teklif yaptı mı? Tüm bu ayrıntıları takvim.com.tr açıklıyor.

    Sarı-Kırmızılı yönetim hem scout ekibinin çok olumlu raporu hem de Fatih Terim'in isteği sonrası 22 yaşındaki futbolcu için resmi temaslara başladı.

    Galatasaray, Rumen kulübüne 4 yılda ödenmek koşuluyla 8 milyon Euro'luk teklif yaptı.

        Ancak Steaua Bükreş'in peşin olarak 10 milyon Euro talep ettiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.

        Morutan'ın Galatasaray'a gelme isteği de yönetimin elini fazlasıyla güçlendiriyor.

        MORUTAN'IN YETENEKLERİ

        Rumen futbolunun en önemli genç yeteneği olarak gösterilen Olimpiu Morutan 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
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            Haberler Spor Galatasaray’ın Morutan'a yaptığı teklife ulaştık