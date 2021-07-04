Galatasaray'dan Beşiktaş'ı şoka sokan hamle! Gedson Fernandes'e karşılık Ghezzal&Rosier paketi

Süper Lig'de ağustos ayında başlayacak yeni sezon öncesi takımlar çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 3 büyüklerde transferde de hareketli günler yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da bazı isimler için transfer savaşı çıktı. Özellikle Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki transfer yarışı şimdiden kızıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON ATAĞI
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı ve sarı-kırmızılı ekibin zirve ortağı olmasından büyük pay sahibi olan Gedson Fernandes için siyah beyazlı ekip devreye girdi.
Sergen Yalçın'ın orta saha için istediği yıldız ismin transferinde Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan Beşiktaş, Benfica ile temasa geçti. Portekizli futbolcunun tercihinin her ne kadar Galatasaray'da oynamak olduğu bilinse de siyah-beyazlı kulübün bu transfer için fırsat kolladığı biliniyor.