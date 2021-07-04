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    • 04.07.2021 14:48
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    • 04.07.2021 14:55
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    Galatasaray'dan Beşiktaş'ı şoka sokan hamle! Gedson Fernandes'e karşılık Ghezzal&Rosier paketi

    Son dakika spor haberi | Süper Lig'de yeni sezon öncesi geri sayım sürerken, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Gedson Fernandes için devreye girmesinin ardından Galatasaray'dan hamle geldi. Ghezzal'a teklif yapan sarı-kırmızılı ekip menajerler aracılığı ile Rosier'in durumunu da sordu.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Gedson Fernandes'e karşılık Ghezzal&Rosier paketi

    Süper Lig'de ağustos ayında başlayacak yeni sezon öncesi takımlar çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 3 büyüklerde transferde de hareketli günler yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da bazı isimler için transfer savaşı çıktı. Özellikle Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki transfer yarışı şimdiden kızıştı.

    BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON ATAĞI
    Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı ve sarı-kırmızılı ekibin zirve ortağı olmasından büyük pay sahibi olan Gedson Fernandes için siyah beyazlı ekip devreye girdi.

    Sergen Yalçın'ın orta saha için istediği yıldız ismin transferinde Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan Beşiktaş, Benfica ile temasa geçti. Portekizli futbolcunun tercihinin her ne kadar Galatasaray'da oynamak olduğu bilinse de siyah-beyazlı kulübün bu transfer için fırsat kolladığı biliniyor.

        Geçtiğimiz günlerde kulüp yöneticisi Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada Gedson'a ilgileri olduğunu doğrulamıştı.

        ONYEKURU DA RADARDA
        Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve sözleşmedeki opsiyon maddesi kullanılmayan Onyekuru için de Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Nijeryalı ismin menajeri D'Avila siyah-beyazlı ekibin Nijeryalı isme ilgisi olduğunu doğrularken, bu transferde şu an için somut bir gelişme yaşanmadı.

        GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'dan Beşiktaş'ı şoke eden hamleler geldi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan Ghezzal ve Rosier için devreye girildi.

            Beşiktaş'ın limitler nedeniyle sezon bitiminden bu yana iki oyuncunun transferini bitirememesini de fırsat bilen sarı-kırmızılı ekip Ghezzal'a menajerler aracılığı ile yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşme önerdi. Feghouli'nin kontratından çıkma hazırlığı yapan Galatasaray'ın bu bölgedeki boşluğu Ghezzal ile doldurmayı planladığı ve Fatih Terim'in de bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

            ROSIER İÇİN NABIZ YOKLANDI
            Galatasaray sadece Ghezzal'a değil Rosier'e de ilgi gösteriyor. Omar'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle bu bölge için oyuncu aranmasını isteyen Fatih Terim yönetime Rosier'in adını verdi.

            Geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması altındaki mücadelesiyle dikkat çeken ve siyah-beyazlı ekibe dinamizm katan Rosier için de nabız yoklayan Galatasaray, oyuncunun son durumunu menajerler aracılığı ile sordu. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Fransız futbolcu için önümüzdeki günlerde teklif yapılması bekleniyor.

                YÖNETİM VE POLİTİKA DEĞİŞTİ
                Galatasaray'da geçtiğimiz senelerde görevde olan Mustafa Cengiz yönetimi, özellikle rakiplerinde forma giyen ve rakiplerinin talip olduğu oyunculara talip olmama politikası güderken, Burak Elmas'ın göreve gelmesinin ardından bu düşüncenin rafa kalktığı belirtildi.

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                Gedson Fernandes'e karşılık Ghezzal&Rosier paketi
                Haberler Spor Galatasaray'dan Beşiktaş'ı şoka sokan hamle! Gedson Fernandes'e karşılık Ghezzal&Rosier paketi