Galatasaray'dan Beşiktaş'ı şoka sokan hamle! Gedson Fernandes'e karşılık Ghezzal&Rosier paketi

Beşiktaş'ın limitler nedeniyle sezon bitiminden bu yana iki oyuncunun transferini bitirememesini de fırsat bilen sarı-kırmızılı ekip Ghezzal'a menajerler aracılığı ile yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşme önerdi. Feghouli'nin kontratından çıkma hazırlığı yapan Galatasaray'ın bu bölgedeki boşluğu Ghezzal ile doldurmayı planladığı ve Fatih Terim'in de bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.