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    • 27.07.2021 22:20
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    Beşiktaş’a Rachid Ghezzal müjdesi! Koptu geliyor…

    Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal, bonservisinin bulunduğu Leicester City’de sezon öncesi yapılacak son kampın kadrosuna dahil edilmedi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Beşiktaş’a Rachid Ghezzal müjdesi

    Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan iyi haber… Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Beşiktaş'ın takımda tutmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcu, kulübü Leicester'da son kamp kadrosuna alınmadı.

    Ghezzal'ın Leicester'da kadroya alınmaması ise Beşiktaş'ın İngiliz ekibi ile yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştığı şeklinde algılandı.

    Rachid Ghezzal'e geçtiğimiz hafta her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, ardından oyuncunu kulübü Leicster ile pazarlığa başlamıştı.

        Cezayirli futbolcunun Leicester'da 25 kişilik kamp kadrosuna alınmamasının ardından kısa süre içinde Beşiktaş'a transferinin resmileşmesi ve Ghezzal'ın yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

        Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 2020-20211 sezonunda 8 gol, 17 asistlik bir perfromansa imza atmıştı.

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