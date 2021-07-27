Beşiktaş’a Rachid Ghezzal müjdesi! Koptu geliyor…

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan iyi haber… Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Beşiktaş'ın takımda tutmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcu, kulübü Leicester'da son kamp kadrosuna alınmadı.
Ghezzal'ın Leicester'da kadroya alınmaması ise Beşiktaş'ın İngiliz ekibi ile yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştığı şeklinde algılandı.
Rachid Ghezzal'e geçtiğimiz hafta her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, ardından oyuncunu kulübü Leicster ile pazarlığa başlamıştı.