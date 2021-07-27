Beşiktaş’a Rachid Ghezzal müjdesi! Koptu geliyor…

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan iyi haber… Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Beşiktaş'ın takımda tutmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcu, kulübü Leicester'da son kamp kadrosuna alınmadı.