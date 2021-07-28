Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.07.2021 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 13:06
    ABONE OL

    Arda Karadağ: Tek doğru adres… @GalatarasaySK

    4 yıl aşkın süredir Galatasaray’a ait sosyal medya hesaplarının yönetimini sürdüren ekibin parçası olan Arda Karadağ doğru transfer haberleri için sosyal medya hesabından bu konularda dikkate alınması gereken kaynağın neresi olduğunu paylaştı.

    Arda Karadağ: Tek doğru adres… @GalatarasaySK

    Uzun süredir Galatasaray'ın transferleri konusunda farklı haber ve spor sitelerinde birbiri ardına asılsız transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Bu asparagas haberlere yanıt veren Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda @GalatarasaySK'yı gösterdi.

    Taraftarların da yanıltılmasını önlemek için kısa bir Tweet atan Arda Karadağ "Tek doğru adres… @GalatarasaySK" ifadelerine yer verdi.

    Galatasaray sosyal medya ekibinden sosyal medya uzmanı Arda Karadağ, art ada çıkan transfer haberleri için imalı bir tweet atarak Galatasaray taraftarlarına adeta doğru yolu gösterdi. Karadağ şahsi twitter hesabından "Tek doğru adres… @GalatarasaySK" tweetini attı. Bu tweet ile Arda Karadağ, taraftarın Galatasaray resmi sosyal medya hesapları haricinde gerek haber siteleri gerekse sosyal medya hesaplarında yayınlanan asılsız transfer haberlerine inanmaması gerektiğini ima etti. Tweet birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Doğal gaz keşiflerinde tarihi gün!
    Haberler Spor Arda Karadağ: Tek doğru adres… @GalatarasaySK