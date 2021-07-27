Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.07.2021 21:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2021 21:55
    ABONE OL

    Fenerbahçe Arsenal’in yıldızını istiyor! Cedric Soares için harekete geçildi

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe’de şu an için alternatifsiz olarak gözüken tek mevki olan sağ beke takviye yapılması için düğmeye basıldı. Sarı-Lacivertliler, Arsenal forması giyen Cedric Soares’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Arsenal’in yıldızını istiyor!

    Fenerbahçe'de şu an için alternatifsiz olarak gözüken tek mevki olan sağ beke takviye yapılması için düğmeye basıldı. Sarı-Lacivertliler, Arsenal forması giyen Cedric Soares'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

    ARSENAL'İN YILDIZI RADARA GİRDİ
    Yeni sezona yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde öncelikli bölge olarak belirlenen sağ bek için bonservisi Arsenal'de bulunan Cedric Soares'i gündemine aldı.

    Vitor Pereira'nın Cedric ile ilgili yönetime sunduğu raporda Portekizli oyuncunun hem 3-4-3 sisteminde sağ kanatta hem de 4-4-2 dizilişinde sağ bekte görev yapabilidiğini belirttiği ve bu yüzden 29 yaşındaki yıldızın aradıkları profile uygun olduğunu bildirdiği öğrenildi.

        GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
        Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play uygulaması sebebiyle Cedric'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve transfer için kısa süre içinde Arsenal ile görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

        SOARES SICAK BAKIYOR
        Arsenal'de ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Cedric Soares'in de vatandaşı Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinden transferi için kolaylık isteyeceği iddia edildi.

        Portekiz Milli Takımı'nın formasını 34 kez terleten Cedric Soares, daha önce Southampton, Inter ve Sporting Lizbon'da görev yaptı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'li Tanju Özcan'ı kötü bir son bekliyor
        Haberler Spor Fenerbahçe Arsenal’in yıldızını istiyor! Cedric Soares için harekete geçildi