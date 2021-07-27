Fenerbahçe Arsenal’in yıldızını istiyor! Cedric Soares için harekete geçildi

Fenerbahçe'de şu an için alternatifsiz olarak gözüken tek mevki olan sağ beke takviye yapılması için düğmeye basıldı. Sarı-Lacivertliler, Arsenal forması giyen Cedric Soares'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
ARSENAL'İN YILDIZI RADARA GİRDİ
Yeni sezona yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde öncelikli bölge olarak belirlenen sağ bek için bonservisi Arsenal'de bulunan Cedric Soares'i gündemine aldı.
Vitor Pereira'nın Cedric ile ilgili yönetime sunduğu raporda Portekizli oyuncunun hem 3-4-3 sisteminde sağ kanatta hem de 4-4-2 dizilişinde sağ bekte görev yapabilidiğini belirttiği ve bu yüzden 29 yaşındaki yıldızın aradıkları profile uygun olduğunu bildirdiği öğrenildi.