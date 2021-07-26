Çifte Diego harekatı! Beşiktaş Costa ve Godin için şartları zorluyor...

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş durmuyor!.. Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek savunma ve forveti kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Diego Costa ve Diego Godin için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.



UZUN SÜREDİR MASADALAR

Yönetim uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa'nın inadını kırmak için büyük çaba harcıyor. İspanyol forvetin 3 milyon Euro'luk maaş isteğini düşünmek için uğraşılıyor.