Çifte Diego harekatı! Beşiktaş Costa ve Godin için şartları zorluyor...

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş durmuyor!.. Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek savunma ve forveti kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Diego Costa ve Diego Godin için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
UZUN SÜREDİR MASADALAR
Yönetim uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa'nın inadını kırmak için büyük çaba harcıyor. İspanyol forvetin 3 milyon Euro'luk maaş isteğini düşünmek için uğraşılıyor.
HEDEF 2.5 MİLYON EURO!
Beşiktaş'ın hedefi, Costa'nın maaşını 2.5 milyon Euro seviyesine çekmek. Siyah-Beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor.