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    Çifte Diego harekatı! Beşiktaş Costa ve Godin için şartları zorluyor...

    Beşiktaş yönetimi Diego Costa’nın 3 milyon Euro, Diego Godin’in ise 2.5 milyon Euro’luk maaş taleplerini aşağıya çekmeye çalışıyor. Sergen Yalçın iki yıldızı da çok istiyor...

    Çifte Diego harekatı
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    Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş durmuyor!.. Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek savunma ve forveti kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Diego Costa ve Diego Godin için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

    UZUN SÜREDİR MASADALAR
    Yönetim uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa'nın inadını kırmak için büyük çaba harcıyor. İspanyol forvetin 3 milyon Euro'luk maaş isteğini düşünmek için uğraşılıyor.



    HEDEF 2.5 MİLYON EURO!
    Beşiktaş'ın hedefi, Costa'nın maaşını 2.5 milyon Euro seviyesine çekmek. Siyah-Beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor.




    CAGLİARİ ZORLUK ÇIKARMAZ
    Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak. İtalyan kulübünün Beşiktaş'a büyük bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.

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