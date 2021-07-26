Galatasaray'da rota yeniden Morutan

Cicaldau'yu kadrosuna katan G.Saray gözünü yeniden Romanya'ya dikti. Sarı-Kırmızılılar daha önce de yakından ilgilendiği Olimpiu Morutan'ı bir kez daha gündemine aldı. Bu flaş hamlenin nedeni ise Gedson Fernandes transferinde yaşanan olumsuz gelişmeler.
HENÜZ ORTA YOL BULUNAMADI
Genç yıldızla anlaşan Cimbom, henüz Benfica'yı ikna edemedi. Taraflar 2 milyon Euro kiralama bedeli konusunda el sıkışırken, satın alma opsiyonuyla ilgili orta yol bulunamadı.
GEDSON ISRARI SÜRÜYOR AMA...
G.Saray, Gedson için ısrarını sürdürse de B planı olarak rotayı Morutan'a çevirdi. Rumen basınına göre Sarı- Kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcu için 8
milyon Euro'yu gözden çıkardı.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Ancak Steaua Bükreş, Morutan'ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Oyuncunun menajeri de dün yaptığı açıklama ile Galatasaray ile görüştüklerini, transferin uzun bir süreç olduğunu söyledi.
HERKESİ ŞOK EDEN GEDSON İDDİASI!
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gedson'u takımda tutmaya karar verdiği ve bu kararın G.Saray'a iletildiği öne sürüldü.
HENÜZ ORTA YOL BULUNAMADI
Genç yıldızla anlaşan Cimbom, henüz Benfica'yı ikna edemedi. Taraflar 2 milyon Euro kiralama bedeli konusunda el sıkışırken, satın alma opsiyonuyla ilgili orta yol bulunamadı.
GEDSON ISRARI SÜRÜYOR AMA...
G.Saray, Gedson için ısrarını sürdürse de B planı olarak rotayı Morutan'a çevirdi. Rumen basınına göre Sarı- Kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcu için 8
milyon Euro'yu gözden çıkardı.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Ancak Steaua Bükreş, Morutan'ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Oyuncunun menajeri de dün yaptığı açıklama ile Galatasaray ile görüştüklerini, transferin uzun bir süreç olduğunu söyledi.
HERKESİ ŞOK EDEN GEDSON İDDİASI!
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gedson'u takımda tutmaya karar verdiği ve bu kararın G.Saray'a iletildiği öne sürüldü.