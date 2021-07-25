Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız oyuncu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.
Saat 20.50'de Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçak, 23.40 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Galatasaray'a KAP'a yaptığı açıklamada "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer vermişti.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
takvim.com.tr Galatasaray'ın sağ bek transferi için büyük bir gizlilikle yürüttüğü operasyon sonrası Fransız futbolcu Sacha Boey ile anlaşma sağladığını duyurmuş Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcuyu pazar günü İstanbul'a getireceğini aktarmıştı.