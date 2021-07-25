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    • 26.07.2021 00:38
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    Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul'a geldi

    Son dakika haberleri... Transferini ve geliş tarihini takvim.com.tr'nin duyurduğu Galatasaray'ın yeni transferiFransız oyuncu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

    Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız oyuncu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

    Saat 20.50'de Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçak, 23.40 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

    Galatasaray'a KAP'a yaptığı açıklamada "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer vermişti.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    takvim.com.tr Galatasaray'ın sağ bek transferi için büyük bir gizlilikle yürüttüğü operasyon sonrası Fransız futbolcu Sacha Boey ile anlaşma sağladığını duyurmuş Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcuyu pazar günü İstanbul'a getireceğini aktarmıştı.
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