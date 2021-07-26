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    • 26.07.2021 10:20
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Milli tekvandocu Nur Tatar 67 kiloda finale çıkma şansını kaybetti

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Olimpiyatların 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a altın puan ile yenilerek finale çıkma şansını yitirdi.

    AA
    Nur Tatar final şansını kaybetti!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda NijeryaElizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı.

    Nur Tatar, çeyrek finalde daha önce 2012 Londra Olimpiyatları çeyrek finalinde ve 2017 Dünya Kupası finalinde yendiği ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.

    Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunda sporcular puan alamadı. Birbirini çok iyi tanıyan iki sporcu da kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ikinci raunttan da puan çıkmadı.

        Nur Tatar ile Paige McPherson uzun süre birbirini tartarken müsabakanın bitimine 12 saniye kala ay-yıldızlı sporcu 1-0 öne geçti. Son saniyelerde baskı kuran ABD'li tekvandocu 1 puan alınca normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maç altın puana gitti.

        Bu bölümde McPherson'un 2 puanına engel olamayan Nur Tatar, maçı 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitirdi. Milli tekvandocu, rakibinin finale çıkmasını ve repesajdan bronz madalya mücadelesini bekleyecek.

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        Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Milli tekvandocu Nur Tatar 67 kiloda finale çıkma şansını kaybetti