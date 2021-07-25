Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti

Ayrıca Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus'un Gedson'un geleceğiyle ilgili kesin kararını henüz vermemesi ve sürecin daha da uzama ihtimali sıkıntı yaratıyor. Galatasaray tüm bunlara rağmen Gedson için ısrarını sürdürse de B planı olarak rotayı Morutan'a çevirdi.

