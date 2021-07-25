Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti
Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray gözünü yeniden Romanya'ya dikti. Sarı-Kırmızılılar daha önce de yakından ilgilendiği Olimpiu Morutan'ı bir kez daha gündemine aldı.
25.07.2021 11:36
- Son Güncelleme: 25.07.2021 11:36
Bu flaş hamlenin nedeni ise Gedson Fernandes transferinde yaşanan olumsuz gelişmeler. Portekizli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Benfica'yı ikna etmeyi henüz başaramadı.
Ayrıca Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus'un Gedson'un geleceğiyle ilgili kesin kararını henüz vermemesi ve sürecin daha da uzama ihtimali sıkıntı yaratıyor. Galatasaray tüm bunlara rağmen Gedson için ısrarını sürdürse de B planı olarak rotayı Morutan'a çevirdi.