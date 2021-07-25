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Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti

Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray gözünü yeniden Romanya'ya dikti. Sarı-Kırmızılılar daha önce de yakından ilgilendiği Olimpiu Morutan'ı bir kez daha gündemine aldı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
25.07.2021 11:36 - Son Güncelleme: 25.07.2021 11:36
Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti

Bu flaş hamlenin nedeni ise Gedson Fernandes transferinde yaşanan olumsuz gelişmeler. Portekizli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Benfica'yı ikna etmeyi henüz başaramadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti

Taraflar 2 milyon Euro kiralama bedeli konusunda el sıkışırken, satın alma opsiyonuyla ilgili orta yol henüz bulunamadı. Benfica 15 milyon Euro'da diretirken, Sarı-Kırmızılılar 8 milyon Euro'nun üzerine çıkmıyor.

Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti

Ayrıca Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus'un Gedson'un geleceğiyle ilgili kesin kararını henüz vermemesi ve sürecin daha da uzama ihtimali sıkıntı yaratıyor. Galatasaray tüm bunlara rağmen Gedson için ısrarını sürdürse de B planı olarak rotayı Morutan'a çevirdi.

Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti

Rumen basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Ancak eski adıyla Steaua Bükreş, yeni adıyla FCSB kulübü, Morutan'ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Bonservis pazarlıklarının kıran kırana sürdüğü öğrenildi.

Galatasaray Olimpiu Morutan’a göz dikti

Rumen futbolunun en önemli genç yeteneği olarak gösterilen Morutan 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan yıldız futbolcu geçen sezon 36 maçta 8 gol atıp 15 de asist yaptı.