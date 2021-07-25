Fenerbahçe Chelsea’nin yıldızı Robert Kenedy Nunes do Nascimento'yu istiyor! İngiliz ekibiyle temas kuruldu

Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağladıktan sonra transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe, 3-4-3'ün sol kanadı için Chelsea'den Kenedy'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Lacivertli yönetimin piyasa değeri 10 milyon Euro olan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Chelsea'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve İngiliz ekibinin vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Robert Kenedy Nunes do Nascimento transferi için Chelsea'yi ikna etmek adına çabalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı oyuncunun iknası için de takımın yıldızlarından Gustavo'yu devreye sokacak. Gustavo, vatandaşı Kenedy'ye Fenerbahçe'yi anlatacak.

Geçen sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren Kenedy'yi gelecek sezon için de takımda düşünmeyen Chelsea'nin 25 yaşındaki oyuncu ile igili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Chelsea ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenedy, daha önce Granada, Watford, Getafe, Newcastle gibi takımların formasını giydi.