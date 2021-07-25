Fenerbahçe bolluk içinde yokluk yaşıyor! 74 milyon Euro harcadı gol kralı çıkaramadı

Fenerbahçe son yıllarda golcü konusunda çok büyük sıkıntı çekiyor… Geçen sezon yaşananlar ortada... İstikrarlı ve bitirici bir golcüsü olmadığı için de uzun süredir Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamıyor…
SON OLARAK 2010-11 SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİ
Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de son olarak 2010-11 sezonunda gol kralı çıkardı.
Alex de Souza attığı 28 golle krallık tacını taktı… O da santrfor değildi! Sarı-Lacivertliler 2010-11 sezonundan sonra golcülere servet yatırdı ama bir türlü kral çıkartamadı.
HANGİ FORVETE KAÇ PARA HARCANDI?
Kanarya, 2011-12 sezonunda Moussa Sow'a 10, Emenike'ye 9 ve Bienvenu'ye 4 milyon Euro bonservis ödedi.