Fenerbahçe bolluk içinde yokluk yaşıyor! 74 milyon Euro harcadı gol kralı çıkaramadı

2019-20 sezonunda Vedat Muriç için 5.6 milyon Euro, Allahyar için 753 bin Euro veren Kanarya, 2020-21 sezonunda Kemal Ademi için 1.39 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

TOPLAM 74 MİLYON EURO

Fenerbahçe, bu sezon Samatta için 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Fenerbahçe Alex de Souza'nın gol kralı olduğu sezon sonrası golcü transferi için yaklaşık 74 milyon Euro (Şimdiki kurdan hesaplandığında 745 milyon lira) harcadı… Ama yeni bir kral çıkaramadı...