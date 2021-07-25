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    • 25.07.2021 19:55
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    Fenerbahçe bolluk içinde yokluk yaşıyor! 74 milyon Euro harcadı gol kralı çıkaramadı

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe son yıllarda golcü konusunda çok büyük sıkıntı çekiyor. İstikrarlı ve bitirici bir golcüsü olmadığı için de uzun süredir Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbaçe, Alex de Souza’nın gol kralı olduğu sezon sonrası golcü transferi için yaklaşık 74 milyon Euro harcadı ama yeni bir kral çıkaramadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe bolluk içinde yokluk yaşıyor!

    Fenerbahçe son yıllarda golcü konusunda çok büyük sıkıntı çekiyor… Geçen sezon yaşananlar ortada... İstikrarlı ve bitirici bir golcüsü olmadığı için de uzun süredir Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamıyor…

    SON OLARAK 2010-11 SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİ
    Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de son olarak 2010-11 sezonunda gol kralı çıkardı.

    Alex de Souza attığı 28 golle krallık tacını taktı… O da santrfor değildi! Sarı-Lacivertliler 2010-11 sezonundan sonra golcülere servet yatırdı ama bir türlü kral çıkartamadı.

    HANGİ FORVETE KAÇ PARA HARCANDI?
    Kanarya, 2011-12 sezonunda Moussa Sow'a 10, Emenike'ye 9 ve Bienvenu'ye 4 milyon Euro bonservis ödedi.

        Fenerbahçe 1 yıl sonra Webo'ya 3, 2013-14 sezonunda Emenike'ye 13, 2015-16'da Van Persie'ye 6.5 ve Fernandao için 3.4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

        2017-2018'de Soldado'ya 5, Janssen'e 2.5 milyon Euro bonservis ücreti veren Fenerbahçe, 2018-19'da Frey için 2.64, Slimani için 1.5 milyon Euro'yu kasasından çıkardı.

        2019-20 sezonunda Vedat Muriç için 5.6 milyon Euro, Allahyar için 753 bin Euro veren Kanarya, 2020-21 sezonunda Kemal Ademi için 1.39 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

        TOPLAM 74 MİLYON EURO
        Fenerbahçe, bu sezon Samatta için 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Fenerbahçe Alex de Souza'nın gol kralı olduğu sezon sonrası golcü transferi için yaklaşık 74 milyon Euro (Şimdiki kurdan hesaplandığında 745 milyon lira) harcadı… Ama yeni bir kral çıkaramadı...
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