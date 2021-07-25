Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.07.2021 21:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2021 21:41
    ABONE OL

    Beşiktaş’ta Ajdin Hasic kararı! Yabancı kontenjanında yer açmak için...

    Son şampiyon Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdüyor. Transfer çalışmalarına da hız veren Beşiktaş yönetiminin sahalara dönüşü ekim ayını bulacak olan Ajdin Hasic’in lisansını yabancı kontenjanında yer açmak için sezonun ilk yarısında dondurma kararı aldığı öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş’ta Ajdin Hasic kararı!

    Son şampiyon Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru çapraz bağları kopan ve ekim ayında sahalara dönmesi beklenen genç futbolcu Ajdin Hasic'in önümüzdeki sezon için geleceği büyük oranda netleşti.

    LİSANSI DONDURULACAK
    Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onayıyla sahalara dönüşü ekim ayını bulacak olan Ajdin Hasic'in lisansını yabancı kontenjanında yer açmak için sezonun ilk yarısında dondurma kararı aldığı öğrenildi.

    KADRODA 12 YABANCI BULUNUYOR
    Kadrosunda şu an için 12 sözleşmeli yabancı oyuncusu olan, eski futbolcuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın kadroya katılması ile bu sayı 14'e çıkması beklenen olan Siyah-Beyazlılar, Hasic'in lisansını askıya alarak kontenjanda yer açacak.

        Sezonun ilk yarısında kadroda düşünülmeyen Hasic'in başka bir takıma kiralanmasına ise sıcak bakılmadığı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, genç oyuncunun tedavi sonrası iyileşme sürecini Ümraniye'de geçirmesini istediği öğrenildi.

        Siyah-Beyazlılar'da Hasic'in dışında şu an takımla çalışmalara katılmayan yabancı oyuncular Jeremain Lens, Douglas ve Tyler Boyd'un da lisansını çıkarılmayacak ve kontenjanda yer açılarak bu oyuncuların yerine yeni yabancı transferi yapılacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İYİ Parti yöneticisi Ömer Halisdemir'e darbeci dedi
        Haberler Spor Beşiktaş’ta Ajdin Hasic kararı! Yabancı kontenjanında yer açmak için...