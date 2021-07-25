Beşiktaş’ta Ajdin Hasic kararı! Yabancı kontenjanında yer açmak için...

Son şampiyon Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru çapraz bağları kopan ve ekim ayında sahalara dönmesi beklenen genç futbolcu Ajdin Hasic'in önümüzdeki sezon için geleceği büyük oranda netleşti.
LİSANSI DONDURULACAK
Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onayıyla sahalara dönüşü ekim ayını bulacak olan Ajdin Hasic'in lisansını yabancı kontenjanında yer açmak için sezonun ilk yarısında dondurma kararı aldığı öğrenildi.
KADRODA 12 YABANCI BULUNUYOR
Kadrosunda şu an için 12 sözleşmeli yabancı oyuncusu olan, eski futbolcuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın kadroya katılması ile bu sayı 14'e çıkması beklenen olan Siyah-Beyazlılar, Hasic'in lisansını askıya alarak kontenjanda yer açacak.