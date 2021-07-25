Beşiktaş’ta Ajdin Hasic kararı! Yabancı kontenjanında yer açmak için...

KADRODA 12 YABANCI BULUNUYOR

Kadrosunda şu an için 12 sözleşmeli yabancı oyuncusu olan, eski futbolcuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın kadroya katılması ile bu sayı 14'e çıkması beklenen olan Siyah-Beyazlılar, Hasic'in lisansını askıya alarak kontenjanda yer açacak.