Fenerbahçe'nin transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı 13 milyonluk hayalet sağ bek: Murat Sağlam!





23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla sadece 5 resmi maça çıktı. 1 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında forma giyen Murat Sağlam, 2 kez Audi Cup ve 9 kez de hazırlık maçlarında boy gösterdi. Sarı-Lacivertliler'de hocalarının gözüne giremeyen genç oyuncu en sonunda da gözden düştü.