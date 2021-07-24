Fenerbahçe'nin transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı 13 milyonluk hayalet sağ bek: Murat Sağlam!

Transferde sessiz kalan Fenerbahçe, öncelikle takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye başladı. Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Diego Perotti, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'i kadro dışı bıraktı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Murat Sağlam… 2019 yılında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımından transfer edilen genç oyuncu tam bir hayal kırıklığı yaşattı. 23 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli formayla çok az sayıda maça çıktı. Geçen sezon ise Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynadı.
MALİYETİ 13 MİLYON LİRAYI BULUYOR
Murat Sağlam, yıllık 300 bin Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ayrıca menajerine de 50 bin dolar verilmişti. Sağlam'ın Fenerbahçe'ye maliyeti yaklaşık 13 Milyon TL'yi buluyor.