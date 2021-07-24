Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.07.2021 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2021 12:24
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı 13 milyonluk hayalet sağ bek: Murat Sağlam!

    Fenerbahçe'nin 2019 yılında Trabzonspor'la rekabete girerek Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un ikinci takımından transfer ettiği Murat Sağlam gösterdiği performansla tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Performansı hiçbir zaman istenilen seviyeye gelemeyen Sağlam’ın Fenerbahçe’ye maliyeti yaklaşık 13 Milyon TL’yi buluyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    13 milyonluk hayalet sağ bek!

    Transferde sessiz kalan Fenerbahçe, öncelikle takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye başladı. Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Diego Perotti, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'i kadro dışı bıraktı.


    HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
    Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Murat Sağlam… 2019 yılında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımından transfer edilen genç oyuncu tam bir hayal kırıklığı yaşattı. 23 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli formayla çok az sayıda maça çıktı. Geçen sezon ise Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynadı.


    MALİYETİ 13 MİLYON LİRAYI BULUYOR
    Murat Sağlam, yıllık 300 bin Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ayrıca menajerine de 50 bin dolar verilmişti. Sağlam'ın Fenerbahçe'ye maliyeti yaklaşık 13 Milyon TL'yi buluyor.



        23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla sadece 5 resmi maça çıktı. 1 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında forma giyen Murat Sağlam, 2 kez Audi Cup ve 9 kez de hazırlık maçlarında boy gösterdi. Sarı-Lacivertliler'de hocalarının gözüne giremeyen genç oyuncu en sonunda da gözden düştü.

        Murat Sağlam için Trabzonspor ve Fenerbahçe 2019'da transfer yarışına girmişti. Trabzonspor'un 4 yılda vereceğini F.Bahçe neredeyse 1 yılda vererek transferi bitirdi. Bordo-Mavililer, Murat Sağlam'a 500 bin TL'den 4 yıllık sözleşme önermişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fonlanan medyanın yönetimi de tanıdık çıktı
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı 13 milyonluk hayalet sağ bek: Murat Sağlam!