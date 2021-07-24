Fenerbahçe, yılın transferi Sörloth'u her an açıklayabilir

Yeni sezonda yoluna pivot santrfor ile devam etmek isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nin bu talebinin ardından Fener yönetimi Sörloth için yoğun bir mesai yürütüyordu. Sarı- Lacivertli kurmaylar 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ile birlikte satın alma opsiyonu için 8 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.

Bu teklifin ardından 2 önemli gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu teklifini bir miktar yükselttiği, Sörloth'un Leipzig yönetiminden izin istediği öğrenildi.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Leipzig'de istediği ortamı bulamayan Alexander Sörloth, hem dirket forma forma giyebilecieği hem de iddiası olan bir kulüpte forma giymek istiyor.