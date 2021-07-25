Fenerbahçe'ye Miguel Borja'yı önerdiler! Pereira Osayi Samuel'in transferini reddetti
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimle sürekli temas halinde olduğu ve golcü transferinin bir an önce sonuçlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Brezilya basını, Kanarya'nın Palmeiras'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Miguel Borja ile ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan Vitor Pereira Stoke City'nin istediği Bright Osayi Samuel takımda görmek istediğini belirtti.
25.07.2021 13:19
- Son Güncelleme: 25.07.2021 13:19
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimle sürekli temas halinde olduğu ve golcü transferinin bir an önce sonuçlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe'de golcü transferi için birçok isim gündeme gelirken, Brezilya medyası Sarı-Lacivertliler'le ilgili flaş bir iddiada bulundu.
Brezilya basını, Kanarya'nın Palmeiras'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Miguel Borja ile ilgilendiği iddia edildi.
Geçen sezon Kolombiya Ligi takımlarından Junior FC'de kiralık olarak forma giyen golcü futbolcunun Palmeiras ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.