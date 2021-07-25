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Fenerbahçe'ye Miguel Borja'yı önerdiler! Pereira Osayi Samuel'in transferini reddetti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimle sürekli temas halinde olduğu ve golcü transferinin bir an önce sonuçlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Brezilya basını, Kanarya'nın Palmeiras'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Miguel Borja ile ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan Vitor Pereira Stoke City'nin istediği Bright Osayi Samuel takımda görmek istediğini belirtti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
25.07.2021 13:19 - Son Güncelleme: 25.07.2021 13:19
Fenerbahçe'ye Miguel Borja'yı önerdiler! Pereira Osayi Samuel'in transferini reddetti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Miguel Borja'yı önerdiler! Pereira Osayi Samuel'in transferini reddetti

Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimle sürekli temas halinde olduğu ve golcü transferinin bir an önce sonuçlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'ye Miguel Borja'yı önerdiler! Pereira Osayi Samuel'in transferini reddetti

Fenerbahçe'de golcü transferi için birçok isim gündeme gelirken, Brezilya medyası Sarı-Lacivertliler'le ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'ye Miguel Borja'yı önerdiler! Pereira Osayi Samuel'in transferini reddetti

Brezilya basını, Kanarya'nın Palmeiras'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Miguel Borja ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Miguel Borja'yı önerdiler! Pereira Osayi Samuel'in transferini reddetti

Geçen sezon Kolombiya Ligi takımlarından Junior FC'de kiralık olarak forma giyen golcü futbolcunun Palmeiras ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.