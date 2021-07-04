Emre Belözoğlu'nun küfredip kovduğu Nabil Dirar, yeniden Fenerbahçe'de mi? Vitor Pereira ile umutlandı

Kadrosundaki futbolcuların bir kısmı ile yollarını ayırmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kadro dışı, ikinci yarısını ise kiralık olarak Club Brugge'de geçiren Nabil Dirar, kısa bir süre önce Sarı-Lacivertli takıma geri dönmüştü.

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