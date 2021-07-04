Emre Belözoğlu'nun küfredip kovduğu Nabil Dirar, yeniden Fenerbahçe'de mi? Vitor Pereira ile umutlandı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yapılacak olan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular da önemli bir yer tutuyor.
Kadrosundaki futbolcuların bir kısmı ile yollarını ayırmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kadro dışı, ikinci yarısını ise kiralık olarak Club Brugge'de geçiren Nabil Dirar, kısa bir süre önce Sarı-Lacivertli takıma geri dönmüştü.
ÖNCE KÜFRETMİŞ SPORTİF DİREKTÖR OLUNCA KOVMUŞTU
2019-2020 sezonunda Emre Belözoğlu'nun Dirar'a küfrederek bağırması sonrası, eski takım arkadaşına, "Futbolcu musun, teknik direktör müsün?" diye karşılık veren ve Belözoğlu'nun geçtiğimiz sezon sportif direktörlük görevine gelmesi ile üstü çizilen Faslı oyuncunun, Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla Sarı-Lacivertli takımda kalma konusunda umutlarının arttığı öğrenildi.
DİRAR'IN UMUDU