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    • 04.07.2021 21:09
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    Emre Belözoğlu'nun küfredip kovduğu Nabil Dirar, yeniden Fenerbahçe'de mi? Vitor Pereira ile umutlandı

    2 sene önce Fenerbahçe idmanında Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında kavga çıkmıştı. Belözoğlu, o kavgada çok ağır sinkaflı sözler sarfettiği Dirar'ı bir sene sonra sportif direktör olduğunda takımdan kovmuştu. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın, Dirar'ı tekrar takıma alması gündemde...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Belözoğlu'nun küfredip kovduğu isim geri mi dönüyor?

    Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yapılacak olan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular da önemli bir yer tutuyor.

    Kadrosundaki futbolcuların bir kısmı ile yollarını ayırmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kadro dışı, ikinci yarısını ise kiralık olarak Club Brugge'de geçiren Nabil Dirar, kısa bir süre önce Sarı-Lacivertli takıma geri dönmüştü.

    ÖNCE KÜFRETMİŞ SPORTİF DİREKTÖR OLUNCA KOVMUŞTU

    2019-2020 sezonunda Emre Belözoğlu'nun Dirar'a küfrederek bağırması sonrası, eski takım arkadaşına, "Futbolcu musun, teknik direktör müsün?" diye karşılık veren ve Belözoğlu'nun geçtiğimiz sezon sportif direktörlük görevine gelmesi ile üstü çizilen Faslı oyuncunun, Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla Sarı-Lacivertli takımda kalma konusunda umutlarının arttığı öğrenildi.

    DİRAR'IN UMUDU

        Takımın yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile bu konuda bir görüşme yapmayı planlayan 33 yaşındaki Dirar'ın Portekizli hocadan kendisine şans tanımasını isteyeceği belirtiliyor.

        Pereira'nın da Dirar dahil olmak üzere takımdaki tüm futbolcuların son durumlarını gördükten sonra kesin kararını vereceği konuşuluyor.

        MONACAO'DAN GELMİŞTİ

        Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nabil Dirar, 2017 yılında Monacao'dan 3.5 milyon Euro karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe transfer olmuş, 2019'da kontratı 3 yıllığına uzatılmıştı.

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