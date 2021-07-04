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Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonu üçüncü olarak bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı son buldu. Ali Koç, sarı lacivertli takımın eski hocalarından Vitor Pereira ile yeniden çalışma kararı aldı. Ali Koç'un bu kararı taraftar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da 'Portekizli Aykut Kocaman" yorumlarına başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
Onur Koçhan
04.07.2021 12:56 - Son Güncelleme: 04.07.2021 12:56
Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!

Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başladı… Başkan Ali Koç herkesi ters köşeye yatırdı ve bu hamlesiyle de taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

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Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!

Yeni hocayla birlikte Fenerbahçe taraftarlarının endişesi arttı.., Portekizli teknik adam Fenerbahçe'deki ilk döneminde oynattığı savunma futboluyla eleştirilerin hedefindeydi.

Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!

Öyle ki o dönemde Mehmet Topal ve Josef'i yan yana oynatması uzun süre boyunca dilden dile dolaştı.

Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!

Fenerbahçe 2015-2016 sezonunu Vitor Pereira ile 2. sırada tamamladı. Sarı-Lacivertliler, o sezon 34 maçta sadece 60 gol atabildi. Bu sayı şampiyonluk için oldukça yetersiz… Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da 'Portekizli Aykut Kocaman" yorumlarına başladı…

Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!

Fenerbahçe'de geçen sezon Teknik Direktör Erol Bulut oynattığı savunma futboluyla eleştirildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve Erol Bulut'u eleştiri yağmuruna tuttu.