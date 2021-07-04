Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonu üçüncü olarak bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı son buldu. Ali Koç, sarı lacivertli takımın eski hocalarından Vitor Pereira ile yeniden çalışma kararı aldı. Ali Koç'un bu kararı taraftar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da 'Portekizli Aykut Kocaman" yorumlarına başladı. İşte detaylar...
04.07.2021 12:56
- Son Güncelleme: 04.07.2021 12:56