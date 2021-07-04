Vitor Pereira’yı hoca olarak Fenerbahçe’nin başına getiren Ali Koç taraftarın hedefinde! Sosyal medyada Pereira tepkisi: Portekizli Kocaman!

Fenerbahçe 2015-2016 sezonunu Vitor Pereira ile 2. sırada tamamladı. Sarı-Lacivertliler, o sezon 34 maçta sadece 60 gol atabildi. Bu sayı şampiyonluk için oldukça yetersiz… Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da 'Portekizli Aykut Kocaman" yorumlarına başladı…