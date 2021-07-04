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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: F.Bahçe'nin dik duruşu FETÖ'yü başarısızlığa uğrattı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 3 Temmuz Şike Davası'nın 10. yıl dönümü nedeniyle bir mektup yazdı. Mektupta "Desteğiniz FETÖ'ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır" denildi. Başkan Erdoğan da Ali Koç'un bu mektubuna cevap verdi.

    Erdoğan'dan 3 Temmuz mesajı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 3 Temmuz Şike Davası'nın 10. yıl dönümü nedeniyle bir mektup yazdı. Mektupta "Desteğiniz FETÖ'ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır" denildi. Başkan Erdoğan da Ali Koç'un bu mektubuna cevap verdi.

    Erdoğan, Ali Koç'a cevaben yazdığı 'Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlıklı mektupta "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, F.Bahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" ifadelerini kullandı.

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