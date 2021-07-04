Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer için umutlar arttı

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesi sonrası yeni sezon için Fatih Terim ile anlaşıldı. Sarı-kırmızılılar yaşanan gelişmeler sonrası transfer için de kolları sıvadı.
FERNANDES'TEN MÜJDELİ HABER GELDİ
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'ten Cimbom'a müjdeli haber geldi.
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Portekiz'den gelen haberle bu transfer için umutları bir hayli arttı.
GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNE EKLENDİ
Gedson Fernandes'in bonservisinin bulunduğu Benfica'nın Inter'in orta saha oyuncusu Joa Mario ile anlaşması sonrası aynı mevkide görev yapan 22 yaşındaki Gedson, Portekiz ekibinde gönderilecekler listesine eklendi.
GALATASARAY'A SICAK BAKILIYOR
Joa Mario transferi sonrası gözden düşen Gedson Fernandes için gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Benfica'nın da oyuncunun kariyerine Galatasaray'da devam etmesine sıcak baktığı iddia edilidi.