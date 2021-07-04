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    • 04.07.2021 21:37
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    Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer için umutlar arttı

    Galatasaray yeni sezon için Fatih Terim ile anlaştıktan sonra transfer için de kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes’ten ise Cimbom’a müjdeli haber geldi. Gedson Fernandes’in bonservisinin bulunduğu Benfica’nın Inter’in orta saha oyuncusu Joa Mario ile anlaşması sonrası aynı mevkide görev yapan 22 yaşındaki Gedson, Portekiz ekibinde gönderilecekler listesine eklendi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi!

    Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesi sonrası yeni sezon için Fatih Terim ile anlaşıldı. Sarı-kırmızılılar yaşanan gelişmeler sonrası transfer için de kolları sıvadı.

    FERNANDES'TEN MÜJDELİ HABER GELDİ
    Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'ten Cimbom'a müjdeli haber geldi.

    Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Portekiz'den gelen haberle bu transfer için umutları bir hayli arttı.

    GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNE EKLENDİ
    Gedson Fernandes'in bonservisinin bulunduğu Benfica'nın Inter'in orta saha oyuncusu Joa Mario ile anlaşması sonrası aynı mevkide görev yapan 22 yaşındaki Gedson, Portekiz ekibinde gönderilecekler listesine eklendi.

    GALATASARAY'A SICAK BAKILIYOR
    Joa Mario transferi sonrası gözden düşen Gedson Fernandes için gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Benfica'nın da oyuncunun kariyerine Galatasaray'da devam etmesine sıcak baktığı iddia edilidi.

        Daha önce 22 yaşındaki yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray'ın bu gelişme sonrası bir kez daha Benfica'nın kapısını çalması bekleniyor.

        GALATASARAY PERFORMANSI
        Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen hala Sarı-Kırmızılı kulüp ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımları beğenen Gedson Fernandes'in de bir an önce iki kulübün anlaşmasını beklediği konuşuluyor.

        Gedson geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla ligde 17 maça çıkmış, 3 asist yapmıştı.

        Başarılı orta saha oyuncusu Sarı-Kırmızılılar'daki tek golünü ise kupada Alanyaspor'a karşı atmıştı.
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