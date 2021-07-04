Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer için umutlar arttı

Daha önce 22 yaşındaki yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray'ın bu gelişme sonrası bir kez daha Benfica'nın kapısını çalması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen hala Sarı-Kırmızılı kulüp ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımları beğenen Gedson Fernandes'in de bir an önce iki kulübün anlaşmasını beklediği konuşuluyor.