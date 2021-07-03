Fenerbahçe'de hayaller Fonseca gerçekler Pereira! Ali Koç 12 teknik direktöre imza attıramadı
Fenerbahçe'de hüsranla biten sezonun arkasından yılan hikayesine dönen teknik direktörlük görevine sürpriz bir kararla Vitor Pereira getirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira öncesi temas sağladığı 12 hocaya imza attıramadı. Transferi büyük bir başarıya imza atmış gibi sayfalarca metinle süsleyen yönetime sosyal medyadan tepki yağdı. İşte uzun süre kamuoyunu meşgul eden transferde adı geçen hocaların listesi.
03.07.2021 14:32
- Son Güncelleme: 03.07.2021 15:04