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Fenerbahçe'de hayaller Fonseca gerçekler Pereira! Ali Koç 12 teknik direktöre imza attıramadı

Fenerbahçe'de hüsranla biten sezonun arkasından yılan hikayesine dönen teknik direktörlük görevine sürpriz bir kararla Vitor Pereira getirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira öncesi temas sağladığı 12 hocaya imza attıramadı. Transferi büyük bir başarıya imza atmış gibi sayfalarca metinle süsleyen yönetime sosyal medyadan tepki yağdı. İşte uzun süre kamuoyunu meşgul eden transferde adı geçen hocaların listesi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
03.07.2021 14:32 - Son Güncelleme: 03.07.2021 15:04
Fenerbahçe'de hayaller Fonseca gerçekler Pereira! Ali Koç 12 teknik direktöre imza attıramadı

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıktan sonra birçok yabancı teknik adamla görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, temas sağladığı 12 hocaya imza attıramadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de hayaller Fonseca gerçekler Pereira! Ali Koç 12 teknik direktöre imza attıramadı

SON ÇERE PEREIRA
Son çare olarak ise takımın eski teknik direktörü Vitor Pereira ile anlaşıldı.

İşte Fenerbahçe'nin 1 Haziran'dan sonra temasa geçtiği ve anlaşma sağlayamadığı teknik adamlar:

Fenerbahçe'de hayaller Fonseca gerçekler Pereira! Ali Koç 12 teknik direktöre imza attıramadı

PAULO FONSECA
Listenin başında yer alan Portekizli teknik adamla görüşmeler uzun süredir devam etse de olumlu sonuç alınamadı.

Fenerbahçe'de hayaller Fonseca gerçekler Pereira! Ali Koç 12 teknik direktöre imza attıramadı

LUCIEN FAVRE
Deneyimli teknik adam, Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi.

Fenerbahçe'de hayaller Fonseca gerçekler Pereira! Ali Koç 12 teknik direktöre imza attıramadı

RAFAEL BENITEZ
İspanyol teknik adamla temas kurulsa da maddi gerekçelerle Benitez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.