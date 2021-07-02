Bir zamanlar dünyanın 1 numarasını getiren Fenerbahçe şimdi hoca bulamıyor! Ali Şen'den Ali Koç'a...

İşte Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen'in Fenerbahçe'nin hoca arayışı ile ilgili takvim.com.tr için kaleme aldığı o değerlendirme...
Fenerbahçe 1 ay oldu teknik direktörsüz… Takım sezonu açtı… Hala Fenerbahçe'nin hocası yok… Türkiye'nin en zengin başkanı hoca bulamıyor…
Bakın size Fenerbahçe'de yaşanmış bir şeyi anlatacağım…
Yıl 1995. Taraftar "Ali Şen Başkan Fenerbahçe Şampiyon" diye Ali Şen'i göreve getirdi…
Başkan 1994-95 sezonu biter bitmez yanına Selim Soydan'ı alıp Carlos Alberto Parreira'yı takımın başına getirmek için Fransa aktarmalı İspanya'ya Valencia'ya uçuyor.
TİGANA'YI DEĞİL PARREIRA'YI İSTEDİ
Bu sırada Selim Soydan'a bir haber geliyor. "Tigana Fenerbahçe'yi çalıştırabilirim" diyor. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Başkan Ali Şen de "Benim öncelikli ismim Carlos Alberto Parriera. Ama Tigana ile de madem öyle havalimanında görüşelim" diyor.
Şen-Soydan ikilisi havalimanında önce Lyon'da Tigana ile buluşuyor. Ali Şen Başkan Tigana'ya "Bu sezon şampiyon olmalıyız. Beni gelecek sezon şampiyon yapacak hoca lazım" diyor.
Tigana da "Bunun için kimse söz veremez" deyince Ali Şen konuşmayı bitiriyor. Tigana'nın yanından ayrılıp İspanya'nın Valencia şehrine uçuyor… Ayrılırken de Soydan'a "Tamam söz veremeyebilir. Ama konuşmalarından aldığı işi en iyi şekilde yapıp yapmayacağından emin olamadım" der.
O nedenle aklındaki ilk isim olan Parreira'yı almaya gider.
Carlos Alberto Parreira 1994 yılında Brezilya'yı Dünya Şampiyonu yapmış ve Valencia'nın başında… Dünyanın 1 numaralı hocası konumunda…
Valencia'da Parreira ile randevuları ise saat 16.00'da… Brezilyalı hoca biraz randevuya geç gelir. Hatta Ali Şen sinirlenir.
DÜNYANIN BİR NUMARASINI GETİRDİ
Selim Soydan'a "kalk gidelim" der. Selim Soydan yalvar yakar zor ikna eder Ali Şen'i… Hatta bana olayı anlatırken "Ya resmen ağladım. Bak bu adam Dünya Şampiyonu. Bizi şampiyon yapacak. Düşünsene Dünya Şampiyonu bir hoca Fenerbahçe'nin başında olacak" dedim. Onu zor ikna ettim demişti…
Ali Şen biraz daha bekler. Sonra Parreira yanında Santana ile gelir. Ali Şen hiç pazarlık yapmaz ve "Seni Fenerbahçe'ye teknik direktör yapmaya geldim" der.
Parreira'da kabul eder ve hiç para konuşmadan Brezilyalı teknik adamı uçağa bindirdiği gibi alıp İstanbul'a getirir.
Hatta uçakta Selim Soydan "Başkan adama kaç para vereceğiz. Hiçbir şey konuşmadık" der. Başkan da
"Tamam ben sözleşmeyi yaptım. Bitti" der...