Bir zamanlar dünyanın 1 numarasını getiren Fenerbahçe şimdi hoca bulamıyor! Ali Şen'den Ali Koç'a...





TİGANA'YI DEĞİL PARREIRA'YI İSTEDİ

Bu sırada Selim Soydan'a bir haber geliyor. "Tigana Fenerbahçe'yi çalıştırabilirim" diyor. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Başkan Ali Şen de "Benim öncelikli ismim Carlos Alberto Parriera. Ama Tigana ile de madem öyle havalimanında görüşelim" diyor.

Şen-Soydan ikilisi havalimanında önce Lyon'da Tigana ile buluşuyor. Ali Şen Başkan Tigana'ya "Bu sezon şampiyon olmalıyız. Beni gelecek sezon şampiyon yapacak hoca lazım" diyor.

Tigana da "Bunun için kimse söz veremez" deyince Ali Şen konuşmayı bitiriyor. Tigana'nın yanından ayrılıp İspanya'nın Valencia şehrine uçuyor… Ayrılırken de Soydan'a "Tamam söz veremeyebilir. Ama konuşmalarından aldığı işi en iyi şekilde yapıp yapmayacağından emin olamadım" der.

O nedenle aklındaki ilk isim olan Parreira'yı almaya gider.

Carlos Alberto Parreira 1994 yılında Brezilya'yı Dünya Şampiyonu yapmış ve Valencia'nın başında… Dünyanın 1 numaralı hocası konumunda…

Valencia'da Parreira ile randevuları ise saat 16.00'da… Brezilyalı hoca biraz randevuya geç gelir. Hatta Ali Şen sinirlenir.