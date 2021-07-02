Fenerbahçe'de 160 milyonluk 'Bilic' çılgınlığı! 3 yıllık anlaşma, 4 milyon Euro garanti maaş ve tazminat...





TAZMİNATI FENERBAHÇE KARŞILAYACAK

Başkan Koç'un taraftarların sabrının kalmaması ve zamanın daralması nedeniyle Bilic'i takımın başına getirmeye karar verdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Hırvat hoca ile 3 yıllık anlaşma yapacak ve 4 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca Beijing Gouan'ın istediği 4 milyon Euro'luk tazminat da Sarı-Lacivertliler tarafından karşılanacak.