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    • 02.07.2021 17:22
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    Fenerbahçe'de 160 milyonluk 'Bilic' çılgınlığı! 3 yıllık anlaşma, 4 milyon Euro garanti maaş ve tazminat...

    Teknik direktör krizini henüz çözemeyen Fenerbahçe’de rota yeniden Slaven Bilic'e çevrildi... Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Hırvat hoca ile 3 yıllık anlaşma yapacak ve 4 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca Beijing Gouan’ın istediği 4 milyon Euro’luk tazminat da Sarı-Lacivertliler tarafından karşılanacak. Böylece Bilic’in Fenerbahçe’ye faturası 16 milyon Euro (Yaklaşık 160 milyon lira) olacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    160 milyonluk çılgınlık!

    Bilic el yakıyor...Teknik direktör krizini henüz çözemeyen Fenerbahçe'de yönetimin hangi ismi açıklayacağı merakla bekleniyor.

    5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak olan kampa kadar teknik adam belirsizliğine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'in Slaven Bilic için çaba harcadığı belirtiliyor.



    ROTA YENİDEN BİLİC
    Bilic ile yaklaşık 10 gün önce anlaşan Başkan Ali Koç, Çin kulübü Beijing Gouan'ın 4 milyon Euro'luk tazminat talebi sonrası geri adım atmıştı. Ancak Hırvat hocaya alternatif olarak görülen ve el sıkışılan Angelovski ile Petkovic'e sosyal medyadan gelen büyük taraftar tepkisi sonrası rota yeniden Bilic'e döndü.



    TAZMİNATI FENERBAHÇE KARŞILAYACAK
    Başkan Koç'un taraftarların sabrının kalmaması ve zamanın daralması nedeniyle Bilic'i takımın başına getirmeye karar verdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Hırvat hoca ile 3 yıllık anlaşma yapacak ve 4 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca Beijing Gouan'ın istediği 4 milyon Euro'luk tazminat da Sarı-Lacivertliler tarafından karşılanacak.



        KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
        Böylece Bilic'in Fenerbahçe'ye faturası 16 milyon Euro (Yaklaşık 160 milyon lira) olacak. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde 52 yaşındaki hocayı resmen açıklaması bekleniyor.

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