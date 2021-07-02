Fenerbahçe'de 160 milyonluk 'Bilic' çılgınlığı! 3 yıllık anlaşma, 4 milyon Euro garanti maaş ve tazminat...

Bilic el yakıyor...Teknik direktör krizini henüz çözemeyen Fenerbahçe'de yönetimin hangi ismi açıklayacağı merakla bekleniyor.
5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak olan kampa kadar teknik adam belirsizliğine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'in Slaven Bilic için çaba harcadığı belirtiliyor.
ROTA YENİDEN BİLİC
Bilic ile yaklaşık 10 gün önce anlaşan Başkan Ali Koç, Çin kulübü Beijing Gouan'ın 4 milyon Euro'luk tazminat talebi sonrası geri adım atmıştı. Ancak Hırvat hocaya alternatif olarak görülen ve el sıkışılan Angelovski ile Petkovic'e sosyal medyadan gelen büyük taraftar tepkisi sonrası rota yeniden Bilic'e döndü.
TAZMİNATI FENERBAHÇE KARŞILAYACAK
Başkan Koç'un taraftarların sabrının kalmaması ve zamanın daralması nedeniyle Bilic'i takımın başına getirmeye karar verdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Hırvat hoca ile 3 yıllık anlaşma yapacak ve 4 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca Beijing Gouan'ın istediği 4 milyon Euro'luk tazminat da Sarı-Lacivertliler tarafından karşılanacak.