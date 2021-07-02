Yönetime isyan bayrağı! Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu hocası olmadan açtı

Fenerbahçe 2021/2022 sezonunun açılışını dün gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan sezon ilk idmanına milli takım nedeniyle izinli oyuncular katılmadı. Ancak asıl eksik Sarı- Lacivertli takımı yeni sezonda yönetecek teknik direktörün sahada olmamasıydı.
FENERBAHÇE HOCASIZ AÇTI...
Yeni teknik direktörün hala belli olmaması nedeniyle sezonun ilk antrenmanını yardımcı antrenörler gerçekleştirdi. Sanal alemden ise taraftarlar Fener yönetimine tepki yağdırdı.
YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR
Sarı-lacivertli taraftarlar ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek tüm sorumluluğu ve beceriksizliği yönetime yüklediler. Başkan Ali Koç da tepkilerden nabisini fazlasıyla aldı.
5 TEMMUZ'DA TOPUK YAYLASI
Fenerbahçe 5 Temmuz tarihine kadar Can Bartu Tesisleri'nde çalışıp tüm sağlık tesitlerini tamamlayacak. Ardından Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
FENER İLKLERİ YAŞIYOR!
Fenerbahçe'nin yeni sezonu hocasız açması "Yönetim tarihi tersten yazıyor" yorumlarına neden oldu.