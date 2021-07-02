Yönetime isyan bayrağı! Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu hocası olmadan açtı





YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR

Sarı-lacivertli taraftarlar ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek tüm sorumluluğu ve beceriksizliği yönetime yüklediler. Başkan Ali Koç da tepkilerden nabisini fazlasıyla aldı.



5 TEMMUZ'DA TOPUK YAYLASI

Fenerbahçe 5 Temmuz tarihine kadar Can Bartu Tesisleri'nde çalışıp tüm sağlık tesitlerini tamamlayacak. Ardından Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.