Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yönetime isyan bayrağı! Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu hocası olmadan açtı

    Fenerbahçe yeni sezonu dün Can Bartu Tesisleri’nde açtı. EURO 2020 nedeniyle milli takımlarında olanlar izinli sayıldı. Yeni teknik direktör ile anlaşma sağlanmadığı için idmanı yardımcı antrenörler yaptırdı. Fenerbahçe tarihinde bir ilk yaşadı... Sanal alemden ise taraftarlar Fener yönetimine tepki yağdırdı.

    Takım burada hoca nerede?

    Fenerbahçe 2021/2022 sezonunun açılışını dün gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan sezon ilk idmanına milli takım nedeniyle izinli oyuncular katılmadı. Ancak asıl eksik Sarı- Lacivertli takımı yeni sezonda yönetecek teknik direktörün sahada olmamasıydı.

    FENERBAHÇE HOCASIZ AÇTI...
    Yeni teknik direktörün hala belli olmaması nedeniyle sezonun ilk antrenmanını yardımcı antrenörler gerçekleştirdi. Sanal alemden ise taraftarlar Fener yönetimine tepki yağdırdı.



    YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR
    Sarı-lacivertli taraftarlar ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek tüm sorumluluğu ve beceriksizliği yönetime yüklediler. Başkan Ali Koç da tepkilerden nabisini fazlasıyla aldı.

    5 TEMMUZ'DA TOPUK YAYLASI
    Fenerbahçe 5 Temmuz tarihine kadar Can Bartu Tesisleri'nde çalışıp tüm sağlık tesitlerini tamamlayacak. Ardından Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.



    FENER İLKLERİ YAŞIYOR!
    Fenerbahçe'nin yeni sezonu hocasız açması "Yönetim tarihi tersten yazıyor" yorumlarına neden oldu.



        MESUT ÖZİL İDMANA FİT GELDİ
        Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en önemli kozlarından bir tanesi olacak olan Mesut Özil, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çalışanlar dikkat! 'İş'te yeni dönem
        Haberler Spor Yönetime isyan bayrağı! Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu hocası olmadan açtı