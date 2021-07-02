Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra göreve başlayan Emre Belözoğlu, sezon bitiminde görevi bırakmıştı. Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin adı şu ana kadar 30 hocayla geçti. Ancak Fenerbahçe henüz hiçbir isimle anlaşma sağlayamadı. İşte adı Fenerbahçe ile anılan hocalar...
Daha sonrasında kulüpten yapılan açıklamada ise "İmza aşamasına gelinmiş olsa da sözleşme süreci nihayete ermedi" denildi.
İşte o açıklama:
Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.