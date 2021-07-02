Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar

Daha sonrasında kulüpten yapılan açıklamada ise "İmza aşamasına gelinmiş olsa da sözleşme süreci nihayete ermedi" denildi.

İşte o açıklama:

Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.