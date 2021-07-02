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Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra göreve başlayan Emre Belözoğlu, sezon bitiminde görevi bırakmıştı. Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin adı şu ana kadar 30 hocayla geçti. Ancak Fenerbahçe henüz hiçbir isimle anlaşma sağlayamadı. İşte adı Fenerbahçe ile anılan hocalar...

02.07.2021 11:10 - Son Güncelleme: 02.07.2021 11:48
Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ile başladı. Çalışmada takımın başında Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.

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Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar

Emre Belözoğlu ile sezon bitimi sonrası yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli ekip henüz istediği sonucu elde edemedi. Son günlerde taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimini hoca konusunda eleştiri yağmuruna tuttu.

Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar

"PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Başkan Ali Koç, hafta sonu yapılan seçimli kongre öncesi yaptığı açıklamada seçim sonrası pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar

Daha sonrasında kulüpten yapılan açıklamada ise "İmza aşamasına gelinmiş olsa da sözleşme süreci nihayete ermedi" denildi.

İşte o açıklama:
Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Fenerbahçe'de hoca krizi! Ali Koç 30'da sıfır çekti | Fenerbahçe ile adı anılan hocalar

Yaşanan bu gelişmeler taraftarı isyan etme noktasına getirdi. Sarı-lacivertliler Ali Koç'u topa tutarken, sezona hazırlık çalışmaları başlamasına rağmen hocanın belli olmaması nedeniyle önümüzdeki sezonun da kaybedileceğini savundu.

İşte Fenerbahçe ile adı geçen hocalar