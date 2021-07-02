Fenerbahçe'de şok gelişme! Bir yıldız daha kayıyor

Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayabilir. Sarı-lacivertli ekipte Ömer Faruk Beyaz, takımda oynama garantisi istemiş sonrasında da Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma talebine ret cevabı vermişti.
Genç yıldız daha sonra ise Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Aynı tehlike Ferdi Kadıoğlu için de yaşanabilir. 21 yaşındaki genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Genç yetenek gelecek sezon oynama garantisi istiyor.
Ferdi Kadıoğlu, son sezonunda yeteri kadar forma şansı bulamaması durumunda sözleşmesini uzatmayacak. 2018 yılında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon 26 lig maçında görev aldı ve 1 gole imza attı.