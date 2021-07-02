Fenerbahçe'de şok gelişme! Bir yıldız daha kayıyor

Genç yıldız daha sonra ise Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Aynı tehlike Ferdi Kadıoğlu için de yaşanabilir. 21 yaşındaki genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Genç yetenek gelecek sezon oynama garantisi istiyor.