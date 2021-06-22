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    'da 5. dönemi dün başladı: Terim takımla idmana çıktı enerjisi çok yüksekti

    dün tarihi günlerinden birisi yaşadı. ’ın başkanlığa seçilmesiyle takımın teknik direktörü olması kesinleşen takımıyla ilk idmanına çıktı. Böylece 5. Fatih Terim dönemi başlamış oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcular tecrübeli teknik adamı alkışlarla karşılarken ’nın havasının değiştiği ve enerjinin zirve yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri dün tarihi günlerinden birisi yaşadı. Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle takımın teknik direktörü olması kesinleşen Fatih Terim takımıyla ilk idmanına çıktı.

    Böylece 5. Fatih Terim dönemi başlamış oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcular tecrübeli teknik adamı alkışlarla karşılarken Florya'nın havasının değiştiği ve enerjinin zirve yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

    ENERJİSİYLE GÜNE DAMGASINI VURDU
    Florya'da dün espiriler ve kahkahalar eksik olmadı. Tesisleri evinin balkonundan gören bir taraftar "Hocam yuvana hoş geldin" diye seslendi.

        Bunu duyan Terim taraftara el salladı. Terim idmana kot pantolonla gelen Arda Turan'a da takılmadan edemedi.

        NEDEN KOTLA İDMANDASIN ARDA?
        Terim, idmanı saha kenarından takip eden Arda Turan'a "Sen niye kot pantolonla geldin" dedi.

        Bu arada tecrübeli teknik adam, takımın başına geçmesinin ardından ilk sözlerinde de heyacanını ve mutluluğunu ifade etti.
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            Haberler Spor Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi dün başladı: Terim takımla idmana çıktı enerjisi çok yüksekti