"YILLAR SONRA GELMİŞİM GİBİ"

Terim, "Sanki böyle 2-3 sene sonra gitmişiz gelmişiz gibi. O heyecan var bende biliyor musun? Heyecanlıyım" dedi. Terim'in mutluluğu ve enerjisi herkese yansıdı.