Florya Metin Oktay Tesisleri dün tarihi günlerinden birisi yaşadı. Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle takımın teknik direktörü olması kesinleşen Fatih Terim takımıyla ilk idmanına çıktı.
Böylece 5. Fatih Terim dönemi başlamış oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcular tecrübeli teknik adamı alkışlarla karşılarken Florya'nın havasının değiştiği ve enerjinin zirve yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
ENERJİSİYLE GÜNE DAMGASINI VURDU
Florya'da dün espiriler ve kahkahalar eksik olmadı. Tesisleri evinin balkonundan gören bir taraftar "Hocam yuvana hoş geldin" diye seslendi.