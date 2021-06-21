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    • 21.06.2021 19:31
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    , yönetiminde günü çift idmanla geçirdi: takımdan ayrı çalıştı

    'ın sabah ve akşam idmanı, yeniden göreve getirilen teknik direktör yönetiminde yapıldı. Sözleşmesi sona eren ancak yeni anlaşma imzalanması beklenen kaptan , akşam idmanında takımdan ayrı çalıştı İşte tüm detaylar...

    Galatasaray, günü çift idmanla geçirdi

    Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanlar yeniden takımın başına geçen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.



    Sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran Galatasaraylı futbolcular, akşam idmanına ise ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.

    Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyuncular Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sabah sağlık kontrolünden geçirildi.



    ARDA TURAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
    Sözleşmesi sona eren ancak sarı-kırmızılı ekipte devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

    Milli takım kampından dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.
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        Haberler Spor Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde günü çift idmanla geçirdi: Arda Turan takımdan ayrı çalıştı