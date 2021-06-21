



ARDA TURAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sözleşmesi sona eren ancak sarı-kırmızılı ekipte devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Milli takım kampından dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.