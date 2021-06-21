Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi dün de çözüme kavuşmadı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon tamamlandıktan kısa süre sonra Yalçın'la sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak merakla beklenen imzalar yine atılmadı.
TOPLANTI 5.5 SAAT SÜRDÜ
Beşiktaş Yönetim Kurulu saat 13.00'te Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park'ta toplandı. Siyah-beyazlılar tam 5.5 saat süren ve 18.30'da sona eren kritik toplantıda kontratı biten Sergen Yalçın'ın durumunu tüm yönleriyle masaya yatırdı.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme'de yaptığı görüşmelerde 1 yıllık sözleşme isterken, kadro yapılanması ve maddi konulardaki taleplerini de bildirmişti. Siyah-beyazlılar bu görüşmelerin ardından yıllık 15 milyon lira olan teklifi 20 milyon liraya yükseltmişti.
1-2 GÜNE KARAR VERECEK
Yönetim daha sonra 10 milyon lira Süper Lig şampiyonluk priminin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde 5 puana 5 milyon liralık ödülün de yer aldığı yeni bir teklif yaptı. Ancak bu teklife sıcak bakmayan Sergen Yalçın garanti ücretinin artırılmasını talep etti. Bunun üzerine deneyimli hocaya son olarak yıllık 25 milyon lira garanti ücret önerildi. Yalçın'ın 1-2 gün içinde kesin cevabını yönetime ileteceği kaydedildi.
AYRILIK KARARI
Kadro yapılanması ve transferler konusunda da yönetimden bazı talepleri olan deneyimli teknik adamın bu konuda henüz geri adım atmadığı vurgulandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın son teklifi kabul ederse 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Aksi halde Beşiktaş ile Yalçın'ın yolları ayrılacak.
DİLMEN AYRILIK KARARINI DUYURMUŞTU
Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir aydan fazladır süren yeni sözleşme görüşmelerinde şok bir haberle sarsıldı.
Siyah beyazlı yönetim ve taraftarlar, Sergen Yalçın'dan gelecek olumlu cevabı beklerken, eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'den gece saatlerinde gelen tweet'le şoka uğradı.