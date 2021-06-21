



TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme'de yaptığı görüşmelerde 1 yıllık sözleşme isterken, kadro yapılanması ve maddi konulardaki taleplerini de bildirmişti. Siyah-beyazlılar bu görüşmelerin ardından yıllık 15 milyon lira olan teklifi 20 milyon liraya yükseltmişti.



1-2 GÜNE KARAR VERECEK

Yönetim daha sonra 10 milyon lira Süper Lig şampiyonluk priminin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde 5 puana 5 milyon liralık ödülün de yer aldığı yeni bir teklif yaptı. Ancak bu teklife sıcak bakmayan Sergen Yalçın garanti ücretinin artırılmasını talep etti. Bunun üzerine deneyimli hocaya son olarak yıllık 25 milyon lira garanti ücret önerildi. Yalçın'ın 1-2 gün içinde kesin cevabını yönetime ileteceği kaydedildi.





AYRILIK KARARI

Kadro yapılanması ve transferler konusunda da yönetimden bazı talepleri olan deneyimli teknik adamın bu konuda henüz geri adım atmadığı vurgulandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın son teklifi kabul ederse 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Aksi halde Beşiktaş ile Yalçın'ın yolları ayrılacak.