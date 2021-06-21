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    • Spor
    • 22.06.2021 11:46
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    • 22.06.2021 12:11
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    SON DAKİKA: 'ta dönemi bitiyor mu? Yeni teklifin detayları ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Sezonu çifte kupayla kapatan ’ta krizi dün de çözüme kavuşmadı. Siyah-beyazlılar tam 5.5 saat süren ve 18.30’da sona eren kritik toplantıda kontratı biten Sergen Yalçın’ın durumunu tüm yönleriyle masaya yatırdı. Yalçın'ın yeni sözleşme taleplerini değerlendiren yönetimin teklifi detayları ortaya çıktı. Yalçın'ın takımda kalmayacağıyla ilgili paylaşımlar yapılırken Beşiktaş yönetiminin bugün şampiyon teknik direktör ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çebi ile Yalçın arasında geçen konuşma da basını sızdı.

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor mu?

    Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi dün de çözüme kavuşmadı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon tamamlandıktan kısa süre sonra Yalçın'la sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak merakla beklenen imzalar yine atılmadı.

    TOPLANTI 5.5 SAAT SÜRDÜ
    Beşiktaş Yönetim Kurulu saat 13.00'te Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park'ta toplandı. Siyah-beyazlılar tam 5.5 saat süren ve 18.30'da sona eren kritik toplantıda kontratı biten Sergen Yalçın'ın durumunu tüm yönleriyle masaya yatırdı.



    TEKLİF YÜKSELTİLDİ
    Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme'de yaptığı görüşmelerde 1 yıllık sözleşme isterken, kadro yapılanması ve maddi konulardaki taleplerini de bildirmişti. Siyah-beyazlılar bu görüşmelerin ardından yıllık 15 milyon lira olan teklifi 20 milyon liraya yükseltmişti.

    1-2 GÜNE KARAR VERECEK
    Yönetim daha sonra 10 milyon lira Süper Lig şampiyonluk priminin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde 5 puana 5 milyon liralık ödülün de yer aldığı yeni bir teklif yaptı. Ancak bu teklife sıcak bakmayan Sergen Yalçın garanti ücretinin artırılmasını talep etti. Bunun üzerine deneyimli hocaya son olarak yıllık 25 milyon lira garanti ücret önerildi. Yalçın'ın 1-2 gün içinde kesin cevabını yönetime ileteceği kaydedildi.



    AYRILIK KARARI
    Kadro yapılanması ve transferler konusunda da yönetimden bazı talepleri olan deneyimli teknik adamın bu konuda henüz geri adım atmadığı vurgulandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın son teklifi kabul ederse 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Aksi halde Beşiktaş ile Yalçın'ın yolları ayrılacak.





    DİLMEN AYRILIK KARARINI DUYURMUŞTU
    Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir aydan fazladır süren yeni sözleşme görüşmelerinde şok bir haberle sarsıldı.


    Siyah beyazlı yönetim ve taraftarlar, Sergen Yalçın'dan gelecek olumlu cevabı beklerken, eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'den gece saatlerinde gelen tweet'le şoka uğradı.

        Dilmen, Yalçın'la görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın kendisine çalışmayacağını söylediğini yazdı.

        Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: "Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın BJK yönetiminin tüm tekliflerine rağmen 'Yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor!' Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım!

        DÖNÜŞÜ YOK ARTIK
        Haftada birkaç kez görüşüyordum. Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'Yazabilirsin hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım'         dedi."



        SÜREÇ NASIL BU HALE GELDİ?
        Uzun süre devam eden görüşmelerde, Sergen Yalçın ve yönetim arasında hem ücret hem de transfer yetkisi konusunda anlaşmazlıklar olduğu ve siyah beyazlı yönetimin son teklifini dünkü yönetim toplantısından sonra 48 yaşındaki teknik adama ilettiği biliniyordu.

            İlk baştan itibaren, her iki taraf da net açıklamalar yapmaktan kaçınırken, adeta bir satranca dönen görüşmelerde, Beşiktaş yönetimi bir türlü Yalçın'ı ikna edemedi. Sergen Yalçın cephesinden ise net bir açıklama gelmezken, yakın çevresi vasıtasıyla meselenin 'para' olmadığı ve başka sebepler olduğu konusunda sosyal medya üzerinden açıklamalar yapıldı. Sonuç olarak Beşiktaş yönetimi, dün yaptığı ve Yalçın'ın isteklerine yakın olan yeni teklif sonrası şampiyon teknik direktörün bu teklifi kabul edeceğini düşünüyordu. Ancak gelişmeler istenildiği gibi olmadı.

            KIRGINLIKLAR
            Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı iddia edildi.

            Yalçın'ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği de öne sürüldü:

            "MOBBINGE UĞRADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
            "Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum."

            "SİZ ANLAŞAMADIĞINIZI BELİRTİN, BEN DE DİNLENEYİM"

            Haberde, Sergen Yalçın ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında geçtiği iddia edilen diyaloglara da yer verildi:

            - Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

            - Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

            - Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

            - Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

            - Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

            - Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon Euro. Nasıl vereceksiniz?

            - Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

            - Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

            - Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.

            Öte yandan, taraflar arasında bugün de görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Bugün kulüpten de bir açıklama gelebileceği dile getiriliyor.

                Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ'ın bugün Sergen Yalçın'ı ikna etmek için son bir kez daha görüşme yapması bekleniyor.


                İBRE KADIKÖY'E DÖNEBİLİR
                Öte yandan Akşam'ın haberine göre, başarılı teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Sarı-lacivertlilerin birçok yabancı hocayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle ibrenin Sergen Yalçın'a dönebileceği ifade edildi. Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir.

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                Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor mu? Yeni teklifin detayları ortaya çıktı