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    • 21.06.2021 11:37
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    • 21.06.2021 11:58
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    SON DAKİKA: 'da 'tan ilk hamle: 'da!

    Son dakika haberi! 'da 'ın başkanlığa seçilmesinin ardından gözler teknik direktör 'e çevrilmişti. Elmas yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcıyla yola devam edeceklerini duyurdu. Yapılan görüşme sonrasında taraflar anlaştı ve teknik direktör Fatih Terim, yeniden 'ya gelerek takımın başında antrenmana çıktı. Öte yandan sözleşmesi sona eren 'ın da Florya'da olduğu görüldü.

    takvim.com.tr
    AA
    Burak Elmas'tan ilk hamle! Görüntüler geldi

    Galatasaray Kulübünde Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından görevine devam edeceği açıklanan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı futbol takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

    Tecrübeli teknik direktör, yaklaşık bir haftadır Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekiple bir araya geldi.



    HAYIRLI OLSUN HEPİMİZE
    Erken saatlerde tesislere gelen Terim, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı. Ardından antrenman sahasına geçen Fatih Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Oyuncuların hepsiyle tek tek tokalaşan Terim, "Hayırlı olsun hepimize." ifadesini kullandı.

        Fatih Terim, daha sonra antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş'ten bilgi aldı. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan da antrenmanı takip etti.

        İdmanda sarı-kırmızılı futbolcular güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

        HOCAM, EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ
        Öte yandan, tesislerin yakınında bulunan bir evin balkonundan Galatasaraylı bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam, evinize hoş geldiniz." diye seslendi. Terim de bu taraftara el sallayarak karşılık verdi.


        ARDA TURAN DA FLORYA'DA!
        Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği merak konusu olan Arda Turan'ın da Florya'da olduğu görüldü.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da Burak Elmas'tan ilk hamle: Fatih Terim Florya'da!