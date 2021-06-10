Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020'yi ve İtalya maçını Corriere dello Sport'a değerlendirdi. İşte başarılı hocanın sözleri: "Amaç, iyi futboldan da önce değerlerle dolu bir takım yaratmaktı. Taraftarlarımız bunu anladı ve destekleri artarak sürdü. Bu çok hoştu."
KEŞKE 2020'DE OYNANSAYDI
"Buşampiyonayı 2020'de oynamayı tercih ederdim. Bunu sadece pandemi olmadan olsaydı diye söylemiyorum ama o zaman çok iyi bir seviyeye ulaşmıştık. Ancak potansiyelimiz halen yüksek."
HİÇBİR HESAP YAPMAYACAĞIZ
"Turnuvaya iyi bir başlangıç yapabilirsek, o zaman daha iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum. Bu nedenle İtalya maçını çok önemsiyorum. Herhangi bir hesap yapmadan oynayacağız."