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    Milli Takım Teknik Direktörü 'ten iddialı mesajlar: Öncekiler tarih yazdı şimdi geleceği yapabiliriz

    Milli Takım Teknik Direktörü , ’yi ve maçını ’a değerlendirdi. İşte başarılı hocanın sözleri: “Amaç, iyi futboldan da önce değerlerle dolu bir takım yaratmaktı. Taraftarlarımız bunu anladı ve destekleri artarak sürdü. Bu çok hoştu.”

    Öncekiler tarih yazdı şimdi geleceği yapabiliriz

    Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020'yi ve İtalya maçını Corriere dello Sport'a değerlendirdi. İşte başarılı hocanın sözleri: "Amaç, iyi futboldan da önce değerlerle dolu bir takım yaratmaktı. Taraftarlarımız bunu anladı ve destekleri artarak sürdü. Bu çok hoştu."

    KEŞKE 2020'DE OYNANSAYDI
    "Buşampiyonayı 2020'de oynamayı tercih ederdim. Bunu sadece pandemi olmadan olsaydı diye söylemiyorum ama o zaman çok iyi bir seviyeye ulaşmıştık. Ancak potansiyelimiz halen yüksek."

    HİÇBİR HESAP YAPMAYACAĞIZ
    "Turnuvaya iyi bir başlangıç yapabilirsek, o zaman daha iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum. Bu nedenle İtalya maçını çok önemsiyorum. Herhangi bir hesap yapmadan oynayacağız."

        2001 DOĞUMLU OYUNCUM VAR
        "2002 yılındaki kupa benim için çok geride kaldı. Bugün kadromuzda 2001 doğumlu oyuncumuz Rıdvan Yılmaz var. Pek çok şey değişti. Ama etrafımızda aynı heyecanı hissettiğimiz doğru."

        ÇOK İYİ BİR AİLE ORTAMI VAR
        Uğurcan Çakır, Roma yolculuğu öncesi konuştu. Başarılı eldiven, "İyi bir takımız, iyi bir aile ortamı var. Çok büyük yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur" dedi.

        TÜRKİYE FİNAL OYNAYABİLİR
        Fatih Terim, Türkiye-İtalya maçı öncesi La Gazetta dello Sport ve Corriera della Sera'ya konuştu.


            Başarılı hoca, "Özel bir şehirde, çok özel bir maç. Tarihe baktığımızda Stadio Olimpico'da çok sayıda unutulmaz maç oynandığını görüyoruz. Sadece bu grup özelinde değil, turnuvanın tamamı için Milli Takımımız'a güveniyorum. Türkiye'nin turnuvada kazanacağı hiçbir başarının sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Euro 2020'nin finalini Türkiye oynarsa, sürpriz olmayacak" dedi.

            Terim, "Türkiye, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan ama yetenekli oyuncularıyla da kaliteli futbol oynayarak fark yaratabilecek bir takım. Kimse böyle bir takımla oynamak istemez" diye konuştu.

            İTALYA MAÇINA HOLLANDALI HAKEM
            EURO 2020'nin açılış maçında yarın İtalya ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetecek.
                Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
                Haberler Spor Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten iddialı mesajlar: Öncekiler tarih yazdı şimdi geleceği yapabiliriz