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    • Spor
    • 09.06.2021 13:42
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    • 09.06.2021 13:42
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    'nın en önemli spor gazetesi 'a 'yi değerlendirdi

    ile sözleşmesi kısa süre önce sona eren teknik direktör , ’nda () Türkiye ve ’nın elde edeceği herhangi bir başarının kendisi için sürpriz olmayacağını belirtti. Terim, hakkında da "1975 ile 1984 arasındda beraber de oynadık. O, Türkiye'nin futbolda elde ettiği en büyük başarının mimarlarından biridir. Umuyorum ki bunu tekrar yapar ya da daha iyisini elde eder." ifadelerini kullandı.

    AA
    Terim EURO 2020'yi İtalyan gazetesine değerlendirdi

    Deneyimli teknik adam, yaklaşan ve açılış mücadelesi Türkiye- maçını İtalyan 'a değerlendirdi.

    Terim, Türkiye'nin genç ama önemli büyük takımlarda mücadele eden oyunculardan kurulu bir kadrodan oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin elde edeceği başarıya şaşırmayacağını bildirdi.

    Teknik Direktörü ile eski dost olduklarını aktaran Terim, "1975 ile 1984 arasında milli takımda beraber de oynadık. O, Türkiye'nin futbolda elde ettiği en büyük başarının mimarlarından biridir. Umuyorum ki bunu tekrar yapar ya da daha iyisini elde eder." ifadelerini kullandı.

    Terim, hem turnuvanın favori takımlarından İtalya'ya karşı olması hem de açılış maçı olması sebebiyle Türkiye-İtalya maçının önemli olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak. Bunun oyuncular için de büyük fırsat olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

    İtalya'nın 27 maçtır yenilmediğine işaret eden , "En son yenilgileri, neredeyse 3 sene önceye denk geliyor ama 'nın farklı bir havası vardır. Diğer yandan, Türkiye'nin İtalya'dan daha alt düzey bir takım olduğuna inanmıyorum. Bu maçtan keyif alacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

    Terim, 'nun önemli bir oyuncu olduğunu, İtalya'nın Hakan Çalhanoğlu ve takımdaki diğer isimlere de dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

    Geçmiş dönem milli takımlarına dair bir karşılaştırma yapmayı doğru bulmadığını ifade eden Fatih Terim, "Ben de önemli başarılar elde ettim ama aynı şekilde bu takım da iyi işler yapacak. Güvenim tam." açıklamasında bulundu.

    Terim, 'ın 'deki kendisini şaşırtmadığını, 36 yaşındaki golcünün uluslararası bir yıldıza dönüştüğünü belirtti.

    Turnuvadaki favori takımları sorulan Terim, EURO 2020 için , Fransa ve 'yi geniş kadrolarından ötürü bu turnuva için avantajlı gördüğünü belirterek, "Almanya ve İspanya, bir adım geride gibi dönüyor ama Almanların kendi yollarını yapabileceğini düşünüyorum. İtalya ve Türkiye'nin elde edeceği herhangi bir başarı benim için sürpriz olmayacak." yorumunu yaptı.

    Terim, kendisi gibi Fiorentina ve 'da çalışan meslektaşı ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin iyi bir iş çıkardığını ve dişli bir takım oluşturduğunu ifade ederken, açılış maçında karşılaşacak İtalya ve Türkiye'nin finalde de karşılaşması umudunu dile getirdi.

    İtalya'da çalıştırdığı Milan ve Fiorentina'yı takip edip etmediği sorulan Terim, şunları kaydetti: "Tabii ki. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinden dolayı mutluyum. Hakan Çalhanoğlu'nun dışında beğendiğim ve izlediğim çok oyuncu var. Inter'in olağanüstü performansını bir kenara koyarsak, bu sezon Serie A'nın en iyi takımı kırmızı-siyahlılardı. Fiorentina'nın geçirdiği sezon ve alt sıralarda bitirdiği için üzgünüm. Floransa ile halen çok güçlü bağlarım var. Mor menekşeler, umarım hak ettikleri yere Avrupa'ya en kısa zamanda dönerler."

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    Haberler Spor Fatih Terim İtalya'nın en önemli spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a EURO 2020'yi değerlendirdi