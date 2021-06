"KENDİ HEDEFLERİM ŞU AN ÖNEMSİZ, ŞU AN MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ"

Milli file bekçisi son olarak hakkındaki transfer haberleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Kişisel başarılarımın hiç önemi yok çünkü burası milli takım. Milli takımımızın başarısı benim için birinci planda. Milli takımımızın başarısı için, çalışıp, oynayacağım. Kendi hedeflerim şu an önemsiz, şu an milli takımın başarısı önemli.'

