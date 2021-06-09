Uğurcan, milli takımda çok kaliteli oyuncular bulunduğunu belirterek, "Çok iyi, çok parlak genç oyuncularımız var. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Hiç kimseden bir eksiğimiz yok. Avrupa ile mesafemiz kısaldı. Burak ağabeyin 36 yaşından sonra yaptıkları zaten ortada. Çok genç, parlak ve çok tecrübeli, lider oyuncularımız var. İyi bir takımız, iyi bir aile ortamı var. Bu turnuvada çok büyük yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile çok zorlu bir karşılaşma oynayacaklarının altını çizerek şöyle konuştu: "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Açılış maçı ayrı bir motivasyon ve heyecan. Çok iyi hazırlanıyoruz. İtalya'nın artı ve eksilerine çalışıyoruz. Tam motivasyonla o gün o sahada olacağız. Hep beraber bu maça çalışıyoruz. İnşallah en iyi sonuçla ayrılırız. Hedefe tek maç, tek maç bakacağız. Zor bir maç olacak, biz elimizden geleni vereceğiz. Mücadele edeceğiz, sonuca sonra bakarız."