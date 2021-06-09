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    • 09.06.2021 11:42
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    • 09.06.2021 11:53
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    SON DAKİKA! 'nin açılış maçı olan - maçının hakemi belli oldu

    Son dakika haberine göre 'nin açılış maçı olan - maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

    Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu

    11 Haziran Cuma günü - maçıyla başlayacak. İki takım arasındaki karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu hakemlerinden Danny Makkelie yönetecek. VAR'da ise yine Hollanda'dan Kevin Blom olacak.

    OLAYLI MAÇA ATANMIŞTI
    Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan maçta Rumen hakemin ırkçı söylemleri damga vurmuştu. Takımların tepki göstermesi üzerine futbolcular sahadan çekilince maç ertelenmişti. Sonraki gün oynanan karşılaşmaya Danny Makkelie yönetmişti. Paris temsilcisi maçı 5-1 kazanmıştı.

    Hollandalı hakem daha önce Juventus - Barcelona maçını yönetmiş ve Merih Demiral'a kırmızı kart göstermişti.

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