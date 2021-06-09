



"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim.Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz.Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız.Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21:00'da ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.