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    • 09.06.2021 23:00
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    • 09.06.2021 23:10
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    uçağında duygusal anlar! 'na özel anons: "Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürün"

    , 'de oynayacağı ilk mücadele için 'ya uçtu... 'nı Roma'ya götüren uçağında duygusal anlar yaşandı. pilotunun özel anonsu kafiledekiler tarafından alkışlandı.

    THY uçağında A Millilere özel anons

    Türk Hava Yolları, A Milli Futbol Takımı'nı özel olarak hazırlanan ve 84 milyon taraftarın ismini taşıyan A330-303 tipi uçağı ile Paderborn'dan Roma'ya götürdü.

    ÖZEL ANONS
    Türk Hava Yolları uçuş ekibi, bu özel seferde Euro 2020 Grup karşılaşmaları öncesinde A Milli Futbol Takımına özel anons yaptı.



    "YOLUNUZ AÇIK OLSUN"
    Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim.Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz.Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız.Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21:00'da ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.



    "GURUR DUYUYORUZ"
    Bu özel anın görüntülerini Twitter hesabından paylaşan THY Basın Müşavir Yahya Üstün "Havamız Güneş'li, rotamız belli. 84 milyon yolcumuzla 11 Temmuz'a finale uçuyoruz. Türk Hava Yolları ailesi olarak milli takımımızla aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor THY uçağında duygusal anlar! A Milli Futbol Takımı'na özel anons: "Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürün"