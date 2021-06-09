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    • Spor
    • 09.06.2021 12:30
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    • 09.06.2021 12:30
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    İşte 'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası! Tarihimizde 5'inci kez katılıyoruz

    A , tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. 98 yıllık tarihinde ilk kez 1996'da İngiltere'de düzenlenen finallere Fatih Terim yönetiminde katılan , gruptaki 3 maçında da gol atamadan yenilerek elenmişti. 2000'de Hollanda-Belçika ortaklığında düzenlenen turnuvada ise gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde Portekiz'e yenilmişti. EURO 2008'de Avusturya-İsviçre'de düzenlenen turnuvada ise Fatih Terim yönetiminde tarih yazan milliler yarı finale kadar yükseldi. Milliler, 2016'da Fransa'da düzenlenen finallerde Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile yer aldığı grupta 3. sırada kalarak elendi.

    İşte Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

    Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.

    Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.

    Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

    1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

    2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

    Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

    Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

    Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

    AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE
    A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:

    Yıl Tur O G B M A Y
    1960 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1964 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1968 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1972 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1976 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1980 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1984 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1988 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1992 Elemeleri geçemedi - - - - - -
    1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5
    2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4
    2004 Play-off aşamasında elendi - - - - - -
    2008 Yarı final 5 3 0 2 8 9
    2012 Play-off aşamasında elendi - - - - - -
    2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4


    TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI

    Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:

    Fransa 1960
    Türkiye - Romanya: 2 - 0
    Romanya - Türkiye: 3 - 0

    İspanya 1964
    İtalya - Türkiye: 6 - 0
    Türkiye - İtalya: 0 - 1

    İtalya 1968
    Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1
    Türkiye - İspanya: 0 - 0
    Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1
    İspanya - Türkiye: 2 - 0
    Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0
    Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0

    Takımlar O G B M A Y P
    1-İspanya 6 3 2 1 6 2 8
    2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7
    3-Serbest İrlanda 6 2 1 3 5 8 5
    4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4

    Belçika 1972
    Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1
    Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1
    Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
    Polonya - Türkiye: 5 - 1
    Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0
    Türkiye - Polonya: 1 - 0

    Takımlar O G B M A Y P
    1-Batı Almanya 6 4 2 0 10 2 10
    2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6
    3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5
    4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3

    Yugoslavya 1976
    Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1
    Türkiye - İsviçre: 2 - 1
    SSCB - Türkiye: 3 - 0
    İsviçre - Türkiye: 1 - 1
    Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0
    Türkiye - SSCB: 1 - 0

    Takımlar O G B M A Y P
    1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8
    2-Serbest İrlanda 6 3 1 2 11 5 7
    3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6
    4-İsviçre 6 1 1 4 6 11 3

    İtalya 1980
    Galler - Türkiye: 1 - 0
    Türkiye - Malta: 2 - 1
    Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0
    Malta - Türkiye: 1 - 2
    Türkiye - Galler: 1 - 0
    Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0

    Takımlar O G B M A Y P
    1-Batı Almanya 6 4 2 0 17 1 10
    2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7
    3-Galler 6 3 0 3 11 8 6
    4-Malta 6 0 1 5 2 21 1

        Fransa 1984
        Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
        Avusturya - Türkiye: 4 - 0
        Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1
        Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
        Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1
        Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0
        Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1
        Türkiye - Avusturya: 3 - 1

        Takımlar O G B M A Y P
        1-Batı Almanya 8 5 1 2 15 5 11
        2-Kuzey İrlanda 8 5 1 2 8 5 11
        3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9
        4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7
        5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2

        Batı Almanya 1988
        Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0
        Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0
        Türkiye - İngiltere: 0 - 0
        İngiltere - Türkiye: 8 - 0
        Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0
        Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3

        Takımlar O G B M A Y P
        1-İngiltere 6 5 1 0 19 1 11
        2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8
        3-Kuzey İrlanda 6 1 1 4 2 10 3
        4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2

        İsveç 1992
        Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0
        Türkiye - Polonya: 0 - 1
        Polonya - Türkiye: 3 - 0
        Türkiye - İngiltere: 0 - 1
        İngiltere - Türkiye: 1 - 0
        Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3

        Takımlar O G B M A Y P
        1-İngiltere 6 3 3 0 7 3 9
        2-Serbest İrlanda 6 2 4 0 13 6 8
        3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7
        4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0

        İngiltere 1996
        Elemeler:
        Macaristan - Türkiye: 2 - 2
        Türkiye - İzlanda: 5 - 0
        Türkiye - İsviçre: 1 - 2
        Türkiye - İsveç: 2 - 1
        İsviçre - Türkiye: 1 - 2
        Türkiye - Macaristan: 2 - 0
        İzlanda - Türkiye: 0 - 0
        İsveç - Türkiye: 2 - 2

        Takımlar O G B M A Y P
        1-İsviçre 8 5 2 1 15 7 17
        2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15
        3-İsveç 8 2 3 3 9 10 9
        4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8
        5-İzlanda 8 1 2 5 3 12 5

        Finaller:

        Grup maçları
        Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
        Türkiye - Portekiz: 0 - 1
        Türkiye - Danimarka: 0 - 3

        Hollanda-Belçika 2000
        Elemeler:
        Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0
        Türkiye - Almanya: 1 - 0
        Türkiye - Finlandiya: 1 - 3
        Türkiye - Moldova: 2 - 0
        Finlandiya - Türkiye: 2 - 4
        Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3
        Moldova - Türkiye: 1 - 1
        Almanya - Türkiye: 0 - 0

        Takımlar O G B M A Y P
        1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19
        2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17
        3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10
        4-Kuzey İrlanda 8 1 2 5 4 19 5
        5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4

        Finaller:Play-off maçları:
        İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1
        Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0

        Grup maçları
        Türkiye - İtalya: 1 - 2
        İsveç - Türkiye: 0 - 0
        Belçika - Türkiye: 0 - 2

        Çeyrek final
        Türkiye - Portekiz: 0 - 2

        Portekiz 2004
        Elemeler:
        Türkiye - Slovakya: 3 - 0
        Makedonya - Türkiye: 1 - 2
        Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0
        İngiltere - Türkiye: 2 - 0
        Slovakya - Türkiye: 0 - 1
        Türkiye - Makedonya: 3 - 2
        Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3
        Türkiye - İngiltere: 0 - 0

        Takımlar O G B M A Y P
        1-İngiltere 8 6 2 0 14 5 20
        2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19
        3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10
        4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6
        5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1


        Play-off maçları:
        Letonya - Türkiye: 1 - 0
        Türkiye - Letonya: 2 - 2

            Avusturya-İsviçre 2008
            Elemeler:
            Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
            Macaristan - Türkiye: 0 - 1
            Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
            Yunanistan - Türkiye: 1 - 4
            Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)
            Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2
            Malta - Türkiye: 2 - 2
            Türkiye - Macaristan: 3 - 0
            Moldova - Türkiye: 1 - 1
            Türkiye - Yunanistan: 0 - 1
            Norveç - Türkiye: 1 - 2
            Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0

            Takımlar O G B M A Y P
            1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31
            2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24
            3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23
            4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13
            5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12
            6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12
            7-Malta 12 1 2 9 10 31 5

            Çeyrek finalFinaller:
            Grup maçları
            Türkiye - Portekiz: 0 - 2
            İsviçre - Türkiye: 1 - 2
            Türkiye - Çekya: 3 - 2

            Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)

            Yarı final
            Türkiye - Almanya: 2 - 3

            Polonya-Ukrayna 2012
            Elemeler:
            Kazakistan - Türkiye: 0 - 3
            Türkiye - Belçika: 3 - 2
            Almanya - Türkiye: 3 - 0
            Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0
            Türkiye - Avusturya: 2 - 0
            Belçika - Türkiye: 1 - 1
            Türkiye - Kazakistan: 2 - 1
            Avusturya - Türkiye: 0 - 0
            Türkiye - Almanya: 1 - 3
            Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0

            Takımlar O G B M A Y P
            1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30
            2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17
            3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15
            4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12
            5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7
            6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4

            Fransa 2016

            Play-off maçları
            Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3
            Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0

            Elemeler:
            İzlanda - Türkiye: 3 - 0
            Türkiye - Çekya: 1 - 2
            Letonya - Türkiye: 1 - 1
            Türkiye - Kazakistan: 3 - 1
            Hollanda - Türkiye: 1 - 1
            Kazakistan - Türkiye: 0 - 1
            Türkiye - Letonya: 1 - 1
            Türkiye - Hollanda: 3 - 0
            Çekya - Türkiye: 0 - 2
            Türkiye - İzlanda: 1 - 0

            Takımlar O G B M A Y P
            1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22
            2.İzlanda 10 6 2 2 17 6 20
            3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18
            4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13
            5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5
            6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5


            Finaller:

            Grup maçları
            Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
            İspanya - Türkiye: 3 - 0
            Çekya - Türkiye: 0 - 2

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            EURO 2020
            Elemeler:
            Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2
            Türkiye - Moldova: 4 - 0
            Türkiye - Fransa: 2 - 0
            İzlanda - Türkiye: 2 - 1
            Türkiye - Andorra: 1 - 0
            Moldova - Türkiye: 0 - 4
            Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
            Fransa - Türkiye: 1 - 1
            Türkiye - İzlanda: 0 - 0
            Andorra - Türkiye: 0 - 2

            Takımlar O G B M A Y P
            1.Fransa 10 8 1 1 25 6 25
            2.Türkiye 10 7 2 1 18 3 23
            3.İzlanda 10 6 1 3 14 11 19
            4.Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13
            5.Andorra 10 1 1 8 3 20 4
            6.Moldova 10 1 0 9 4 26 3

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