Köln'de düzenlenen Final- Four'un finalinde Barcelona'yı yenerek THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes'te büyük sevinç var. Tarihi başarının mimarı olan antrenör Ergin Ataman maç sonunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BİZE ZORLUKLAR ÇIKARIYORLAR
Ataman, "Biz Türkiye'ye gelen herkese karşı misafirperveriz. Pandemiye karşı dünyayla birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde bize karşı zorluklar çıkarılıyor" dedi.
KIZLARIM ABD'DE AŞI OLMUŞTU
Başarılı coach, "Benim 2 kızım ABD'de aşı olmalarına rağmen buraya gelemedi. Oyuncularımın aileleri gelemedi. Alman hükümeti onlara vize vermedi" diye konuştu.