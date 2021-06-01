Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Spora yine siyaseti karıştırdılar: yapılan terbiyesizliğe kupayla yanıt verdi

    'de düzenlenen Final- Four'un finalinde 'yı yenerek THY Euroleague'de şampiyon olan 'te büyük sevinç var. Tarihi başarının mimarı olan antrenör maç sonunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Spora yine siyaseti karıştırdılar

    Köln'de düzenlenen Final- Four'un finalinde Barcelona'yı yenerek THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes'te büyük sevinç var. Tarihi başarının mimarı olan antrenör Ergin Ataman maç sonunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    BİZE ZORLUKLAR ÇIKARIYORLAR
    Ataman    , "Biz Türkiye'ye gelen herkese karşı misafirperveriz. Pandemiye karşı dünyayla birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde bize karşı zorluklar çıkarılıyor" dedi.

    KIZLARIM ABD'DE AŞI OLMUŞTU
    Başarılı     coach, "Benim 2 kızım ABD'de aşı olmalarına rağmen buraya gelemedi. Oyuncularımın aileleri gelemedi. Alman hükümeti onlara vize vermedi" diye konuştu.

        ALMAN KONSOLOSLUĞUNA TEPKİ
        Ataman,         "Almanya, Türkiye düşmanlarına vize veriyor ama ailemize vermiyor. Türkiye'deki Alman konsolosluğuna teessüflerimi iletiyorum. Bu siyasi bir karar" ifadesini kullandı.

        CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI KUPAYI ONA GETİRECEĞİZ
        Zaferin mimarı antrenör Ergin Ataman, "Maçtan hemen sonra Cumhurbaşkanımız aradı. Beni ve tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Biz kupayı Türk halkına, Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza getiriyoruz" dedi.

        ATAMAN BASKETBOL TARİHİNE GEÇTİ
        Ergin Ataman, THY EuroLeagule şampiyonluğuyla 3 unvanın sahibi oldu. Başarılı coach, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY EuroLeague'ni kazanan 3. başantrenör unvanını elde etti. Ataman, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Daha önce Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic bunu başarmıştı.

            İSPANYOLLAR ÇILDIRDI: BÜYÜK FİYASKO
            İspanyol             medyası, Anadolu Efes karşısında maçın başında 10 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak parkeden mağlubiyetle ayrılan Barcelona'yı yerden yere vurdu. Marca, Barcelona'nın 2002- 2003 yılından bu yana Euroleague'de şampiyonluk yaşayamamasına atıfta bulunarak, "Bilmemkaç bininci fiyasko" manşetini attı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İşte kademeli normalleşmenin detayları
            Haberler Spor Spora yine siyaseti karıştırdılar: Anadolu Efes yapılan terbiyesizliğe kupayla yanıt verdi