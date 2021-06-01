CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI KUPAYI ONA GETİRECEĞİZ

Zaferin mimarı antrenör Ergin Ataman, "Maçtan hemen sonra Cumhurbaşkanımız aradı. Beni ve tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Biz kupayı Türk halkına, Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza getiriyoruz" dedi.