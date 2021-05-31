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    • 31.05.2021 16:58
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    şampiyonu Türkiye'de

    Son dakika haberine göre Almanya'da oynanan THY finalinde İspanya'dan 'yı devirerek şampiyon olan basketbol takımı İstanbul'a geldi. Anadolu Efes havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

    Almanya'da oynanan THY finalinde İspanya'dan 'yı devirerek şampiyon olan basketbol takımı İstanbul'a geldi. Anadolu Efes İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Taraftarlar ve basketbolcuların yakınları havalimanında sevinç gösterisinde bulundu. Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başırıyı kupayla taçlandırmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Oyuncularımla guru duyuyorum. 3 yıl önce sonunculuktan, önce finale. Geçtiğimiz yıl Euroleague'i domine edecek bir performansla tamamlayamamıştık. Ama bu yıl görevi tamamladık. Tabi ki şimdi tamamladık. En büyük kupayı aldık. Ama Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen ekran başındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünden beri herkesin sevgisi saygısı var. Mesajlar geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve diğer liderlerden. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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