



Uçağın her iki yanında yer alan beyaz A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile Teknik Direktör Şenol Güneş'in isimleri yer alıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da konuyla ilgili, "Tüm Türkiye'nin isimleriyle oluşturduğumuz Tarihi Forma, Milli Takım uçağımızda yerini aldı. Ülkemizin Milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak sporun her alanında olduğu gibi UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Milli takımımızla beraberiz." ifadelerini kullandı.