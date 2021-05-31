Ergin Ataman'dan Almanya'ya vize tepkisi: Bu karar pandemiyle alakalı değil siyasi





Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Vasilije Micic ise şampiyonluğu kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sırp oyuncu Micic, Türkiye ve Sırbistan'ın birbirine benzediğini ve bu gece Balkan tarzı bir kutlama yapacaklarını ifade etti.

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay ise yaptığı açıklamada, "İnanılmaz sevinçliyiz, bizim için çok büyük mutluluk ve gurur oldu. Üç yılın sonunda çekirdek kadromuzu koruyarak bu kupaya ulaşmayı başardık. Tüm ekibin ve çalışanlarımızın emeğine sağlık. Türkiye'ye, Türk basketboluna ve ülkemize böyle bir kupa getirdiğimiz için çok şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.