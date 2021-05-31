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Barcelona - Anadolu Efes maçı sonrası İspanyol basını çılgına döndü: Katalanlara işkence ettiler!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic performanslarıyla yıldızlaştı. Anadolu Efes'in şampiyonluğu tüm dünyada manşet olurken, İspanyol basını Barcelona'nın performansı karşısında çılgına döndü.

31.05.2021 13:48 - Son Güncelleme: 31.05.2021 13:48
Barcelona - Anadolu Efes maçı sonrası İspanyol basını çılgına döndü: Katalanlara işkence ettiler!

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

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Barcelona - Anadolu Efes maçı sonrası İspanyol basını çılgına döndü: Katalanlara işkence ettiler!

1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak tarihi bir zafer kazanan Anadolu Efes, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Anadolu Efes ayrıca, Fenerbahçe Beko'nun ardından Avrupa Ligi'ni kazanan ikinci Türk takımı olmayı başardı.

Barcelona - Anadolu Efes maçı sonrası İspanyol basını çılgına döndü: Katalanlara işkence ettiler!

ERGİN ATAMAN TARİH YAZDI
Kariyerinde daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak basketbolda Avrupa'daki tüm kupaları kazanmış oldu. Ataman ayrıca, bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.

Barcelona - Anadolu Efes maçı sonrası İspanyol basını çılgına döndü: Katalanlara işkence ettiler!

İSPANYOL BASINI ÖFKELİ: FİYASKO VE LANET...
İspanyol medyası, Anadolu Efes karşısında maçın ilk bölümlerinde 10 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak parkeden mağlubiyetle ayrılan Barcelona'yı yerden yere vurdu.

Barcelona - Anadolu Efes maçı sonrası İspanyol basını çılgına döndü: Katalanlara işkence ettiler!

Barcelona'nın mevcut oyuncu grubunu 'rüya kadro' olarak tanımlayan İspanyol basını, yapılan milyonlarca avroluk yatırım ve kurulan 'rüya kadroya rağmen' kupanın kazanılamamasını 'fiyasko' olarak nitelendirdi.