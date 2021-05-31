Barcelona - Anadolu Efes maçı sonrası İspanyol basını çılgına döndü: Katalanlara işkence ettiler!
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic performanslarıyla yıldızlaştı. Anadolu Efes'in şampiyonluğu tüm dünyada manşet olurken, İspanyol basını Barcelona'nın performansı karşısında çılgına döndü.
31.05.2021 13:48
- Son Güncelleme: 31.05.2021 13:48
ERGİN ATAMAN TARİH YAZDI
Kariyerinde daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak basketbolda Avrupa'daki tüm kupaları kazanmış oldu. Ataman ayrıca, bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.