Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı (19), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olan ilk milli sporcu Begüm bir yandan haftanın 6 günü ağır antrenman yaparak daha büyük başarılar için hazırlanıyor bir yandan da iki üniversitede birden okuyarak akademik kariyer için mücadele veriyor. Onbaşı mutluluğunu anlattı:
Beni hem telefonla arayan hem de sosyal medyadan tebrik eden Başkan Erdoğan'a teşekkür ederim. Başkanımız ve hanımefendi ile birçok kez görüşmüştük fakat bu sefer yapmış olduğu tebrik araması bizim için çok kıymetli ve gurur vericiydi, beni çok mutlu etti. Kendileri çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu iletti ve Türkiye'ye döndüğümüzde Ankara'da ziyaretine çağırdığını belirtti.
Mutluluk, gurur, heyecan... Hepsini bir anda hissediyorsunuz, bayrağımız göndere çekilip İstiklal Marşı başlayınca tüylerim diken diken oldu. Bu duyguya paha biçilemez. Başarmış olmanın verdiği haklı gurur ile gözyaşlarıma hakim olamadım.
SPORCU AİLENİN ŞAMPİYON KIZI
Begüm'ün annesi basketbol ve atletizm ile babası ise futbol ile uğraşmış. Sporcu bir aileden geldiği için spora başlangıcı da ailesinin yönlendirmesi ile 2,5 yaşındayken bale ile olmuş. Ailenin tek çocuğu olan Onbaşı 2 yıl bale yapıp antrenörü Maria Urdampilleta'nın yeteneğini keşfetmesi ile birlikte, kendisini cimnastiğe yönlendirmiş.