

Bu süreçte 2 dönem yüzme kursuna da gitmiş. 8 yıldır milli takımda olan Ayşe Begüm şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu. Begüm'ün şimdiki hedefi ise yıl sonundaki Avrupa şampiyonasında aynı başarıyı elde etmek. Begüm ilk madalyasını katıldığı 3'üncü yarış olan Türkiye Şampiyonası 9-11 yaş triolar kategorisinde kazandı. 2013'te milli formayı giydi.



SPOR, EĞİTİMİME DE DİSİPLİN KATIYOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO 2. sınıf ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisiyim. 'Okul spor ile yürümez' diyenlere inanmıyorum. Aksine spor hayatıma disiplin katıyor.





ZİHNİMİ MEDİTASYONLA BOŞALTIYORUM

Antrenman haftanın 6 günü 8-9 saat arasında sürüyor. Ailem ve arkadaşlarım bana güç veriyor. Kitap okuyup, meditasyon yapmak zihnimi boşaltmama yardımcı oluyor.