



Süper Lig'de daha önce elde edilen şampiyonluklar, şampiyonluk bonusu ve bu sezonki performans primleri ile birlikte TFF'den 230 milyon TL'lik bir gelir elde edecek olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden de yaklaşık 320 milyon TL'yi kasasına koyacak. Bu para başarılara göre daha da artabilecek. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Kara Kartal için şampiyonluk sonrası elde edeilen bu çılgın gelir takıma yeni sezon öncesi adeta ilaç olacak.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta Göztepe maçı için ise futbolcular 250'şer bin TL prim alacak.