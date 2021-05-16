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    550 milyonluk şampiyonluk! hem kupayı kazandı hem de serveti

    Şampiyonluk bonusu ve performans gelirlerinden 230 milyon TL alacak olan , ’nden de 320 milyon TL gelir elde edecek. Kasaya 550 milyon TL girecek.




    Şampiyona çılgın gelir... Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu lider olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar, elde ettiği şampiyonlukla hem taraftarını sevince boğdu hem de yaklaşık 550 milyon TL'lik bir gelirin sahibi oldu.



    Süper Lig'de daha önce elde edilen şampiyonluklar, şampiyonluk bonusu ve bu sezonki performans primleri ile birlikte TFF'den 230 milyon TL'lik bir gelir elde edecek olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden de yaklaşık 320 milyon TL'yi kasasına koyacak. Bu para başarılara göre daha da artabilecek. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Kara Kartal için şampiyonluk sonrası elde edeilen bu çılgın gelir takıma yeni sezon öncesi adeta ilaç olacak.



    Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta Göztepe maçı için ise futbolcular 250'şer bin TL prim alacak.



    ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 19 MAYIS'TA
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk kutlamasının 19 Mayıs saat 19.03'te yapılacağını açıkladı. Kartal salı günü İzmir'de de kupa finaline çıkacak.



        SOSYAL MEDYA YIKILDI
        Beşiktaşlı taraftarlar sokakların yanı sıra sosyal medya üzerinde de büyük coşku yaşadı. Binlerce tebrik mesajı paylaşıldı.



        81 İLDE BÜYÜK COŞKU
        Beşiktaş'ın şampiyonluğu yurdun tüm illerinde coşkuyla kutlandı. Taraftarlar geç saatlere kadar eğlendi.



        İSTANBUL

        TARAFTARLAR YASAK DİNLEMEDİ
        Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, sokaklara akın etti. Siyah-Beyazlılar'ın şampiyonluğu meşalelerle kutlandı.



        MERSİN



            ZONGULDAK


            ANKARA



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