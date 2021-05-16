Trabzon kazandı, Gençler veda etti

Süper Lig'den düşen son takım Gençlerbirliği oldu... Son hafta maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan başkent ekibi, bu sonuçla 38 puanda kaldı ve 1.Lig'e düştü. 15. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı üzerinde Nwakaeme'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top direğin yakınından kornere çıktı.
EKUBAN PERDEYİ AÇTI...
19'da Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, top üst direkten döndü. 45'te Ekuban Ekuban, düzgün vuruşla direk dibinden topu ağlara gönderdi: 1-0
SON SÖZÜ AFOBE SÖYLEDİ
G.Birliği 52. dakikada Ayite'nin golü ile skoru dengeledi ve umutlandı. Ancak Afobe 87'de Afobe savunmanın arkasına iyi sarkarak düzgün bir vuruşla skoru 2-1 yaptı ve Trabzon maçı kazandı.
SİVAS-KASIMPAŞA
Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Yenilmezlik serisini 19 maça yükselten Yiğidolar, ligi 5. sırada bitirdi.
HATAY-GAZİANTEP
Lig beşinciliği için mücadele veren Hatayspor sahasında Gaziantep'e 1-0 mağlup oldu. Hatay bu sonuçla ligi 6., G.Antep ise 9. sırada tamamladı.
A.GÜCÜ-ALANYA
Ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü son haftada sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanya'nın tek golünü 22'de Davidson attı.
K.GÜMRÜK-DENİZLİ
Son haftaların formda takımı Karagümrük, bir alt lige düşen Denizlispor'u 5-1 yendi. İstanbul ekibi böylelikle son 3 maçından 9 puan çıkardı.
Ç.RİZE-BAŞAKŞEHİR
Küme düşme tehlikesini geçen hafta atlatan Başakşehir, ligin son maçında Çaykur Rize'yi 2-0 yendi. Başakşehir ligi 12. sırada bitirdi.
ANTALYA-KONYA
Ligde son haftaya iddiasız giren iki takımın maçında Antalyaspor ve Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Maçta tempo bir hayli düşük kaldı.
EKUBAN PERDEYİ AÇTI...
19'da Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, top üst direkten döndü. 45'te Ekuban Ekuban, düzgün vuruşla direk dibinden topu ağlara gönderdi: 1-0
SON SÖZÜ AFOBE SÖYLEDİ
G.Birliği 52. dakikada Ayite'nin golü ile skoru dengeledi ve umutlandı. Ancak Afobe 87'de Afobe savunmanın arkasına iyi sarkarak düzgün bir vuruşla skoru 2-1 yaptı ve Trabzon maçı kazandı.
SİVAS-KASIMPAŞA
Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Yenilmezlik serisini 19 maça yükselten Yiğidolar, ligi 5. sırada bitirdi.
HATAY-GAZİANTEP
Lig beşinciliği için mücadele veren Hatayspor sahasında Gaziantep'e 1-0 mağlup oldu. Hatay bu sonuçla ligi 6., G.Antep ise 9. sırada tamamladı.
A.GÜCÜ-ALANYA
Ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü son haftada sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanya'nın tek golünü 22'de Davidson attı.
K.GÜMRÜK-DENİZLİ
Son haftaların formda takımı Karagümrük, bir alt lige düşen Denizlispor'u 5-1 yendi. İstanbul ekibi böylelikle son 3 maçından 9 puan çıkardı.
Ç.RİZE-BAŞAKŞEHİR
Küme düşme tehlikesini geçen hafta atlatan Başakşehir, ligin son maçında Çaykur Rize'yi 2-0 yendi. Başakşehir ligi 12. sırada bitirdi.
ANTALYA-KONYA
Ligde son haftaya iddiasız giren iki takımın maçında Antalyaspor ve Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Maçta tempo bir hayli düşük kaldı.