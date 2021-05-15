



Toplam paranın yüzde 11'i yani 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay edilecek. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyacak.



Ayrıca yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılacak. Ligi şampiyon tamamlayan takım yaklaşık 50 milyon lirayı elde edecek. Sıralamadaki diğer takımlar ise üstten aşağıya doğru azalan bir şekilde paylarını alacak.



Beşiktaş "ayak bastı parası"ndan 43 milyon, geçmiş 15 şampiyonluktan 63 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. Beşiktaş'ın toplam geliri 230 milyon lirayı geçecek.