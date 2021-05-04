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    evinde engelini çok rahat aştı

    'in 39. haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oldu.  sahasında BB 'u konuk etti. Kritik mücadeleyi 3-1 Fenerbahçe kazandı.

    14 dakikalık resital

    Fener takibi bırakmıyor... Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor'u Kadıköy'de 3-1 yenen Kanarya lider Beşiktaş'la farkı yeniden 5 puana indirdi. Fener maça fırtına gibi girdi. 6. dakikada kazanılan penaltıyı Sosa ağlara gönderdi: 1-0. 12. dakikada Valenca sahneye çıktı ve skor 2-0'a geldi.

    FENER'İN GOLLERİ ARKA ARKAYA GELDİ
    2 dakika sonra bu kez Pelkas golü attı, Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı: 3-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 56. dakikada Valencia'nın boş pozisyonda vuruşu savunmanın hamlesiyle kornere çıktı.

    ERZURUMSPOR UMUTLANDI AMA
    80. dakikada Valencia'nın boş pozisyonda kafa vuruşu az farkla auta gitti. 1 dakika sonra Özgür Sert'in golüyle Erzurum umutlandı. Ancak maç 3-1 bitti.

        KADIKÖY'DE SERİ 4 MAÇA ÇIKTI
        Bulut         döneminde iç sahada çok zorlanan Fener, Emre Belözoğlu ile kimlik değiştirdi. Dün Erzurum engelini çok rahat aşan Kanarya, Kadıköy'de üst üste 4. kez kazandı.

        FENERBAHÇE'DEN GOL BEKLENTİSİ REKORU
        Erzurumspor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe sezonun gol beklenti rekorunu kırdı. 90 dakikalık sürede 4.84 gibi yüksek bir gol beklentisi istatistiğine imza atan Sarı-Lacivertliler rakip kaleye 28 şut atarken bunların 10'unda isabet sağladı. Fenerbahçe 587 isabetli pasa da imza atmayı başardı.

        VALENCIA'DAN 9'DA 5
        Özellikle         Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrası müthiş bir grafik yakalayan Enner Valencia başarılı performansını dün de sürdürdü. Erzurumspor karşısında skoru 2-0'a getiren Ekvadorlu forvet bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. Valencia ayrıca Kadıköy'de müthiş bir gol yüzdesi yakaladı. Tecrübeli yıldızın iç sahada rakip kaleye gönderdiği 9 şuttan 5'i ağlara gitti. Valencia dün attığı golün dışında birçok pozisyonun da hazırlayıcısı oldu.

            PENALTIDA HATA YAPMIYOR
            Dün akşam penaltıdan golünü atan Jose Sosa ligde attığı son 9 penaltıyı da ağlara göndermeyi başardı.

            SERDAR AZİZ RİSKE EDİLMEDİ
            Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle ağrısının bulunduğu ve dinlendirildiği öğrenildi.

            İRFAN CAN KAHVECİ İLK ASİSTİNİ YAPTI
            İrfan             Can Kahveci, Sarı-Lacivertli forma altında ilk asistini dün gece yaptı. Valencia'nın attığı golde koşu yoluna pası bırakan milli futbolcu maçın genelinde de başarılı bir performans çizdi.

                ESKİDEN OLSA DÖVERDİM
                Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonunda zehir zemberek konuştu. Tecrübeli hoca, "Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Gomes oyuna girmek istemiyor. Novikovas devre arası çıkardım diye soyunma odasımda bana ana avrat küfür ediyor. Eskiden olsa döverdim. Burası dingonun ahırı mı? Yönetime söyleyeceğim, onları otele bile götürmeyeceğim" diye konuştu.
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