Fener takibi bırakmıyor... Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor'u Kadıköy'de 3-1 yenen Kanarya lider Beşiktaş'la farkı yeniden 5 puana indirdi. Fener maça fırtına gibi girdi. 6. dakikada kazanılan penaltıyı Sosa ağlara gönderdi: 1-0. 12. dakikada Valenca sahneye çıktı ve skor 2-0'a geldi.
FENER'İN GOLLERİ ARKA ARKAYA GELDİ
2 dakika sonra bu kez Pelkas golü attı, Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı: 3-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 56. dakikada Valencia'nın boş pozisyonda vuruşu savunmanın hamlesiyle kornere çıktı.
ERZURUMSPOR UMUTLANDI AMA
80. dakikada Valencia'nın boş pozisyonda kafa vuruşu az farkla auta gitti. 1 dakika sonra Özgür Sert'in golüyle Erzurum umutlandı. Ancak maç 3-1 bitti.