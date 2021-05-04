ESKİDEN OLSA DÖVERDİM

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonunda zehir zemberek konuştu. Tecrübeli hoca, "Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Gomes oyuna girmek istemiyor. Novikovas devre arası çıkardım diye soyunma odasımda bana ana avrat küfür ediyor. Eskiden olsa döverdim. Burası dingonun ahırı mı? Yönetime söyleyeceğim, onları otele bile götürmeyeceğim" diye konuştu.