Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi nefes keserken son 3 haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında avantajı elinde bulunduruyor.
BÜYÜK TESADÜF
Siyah beyazlılar, dün oynadığı ve Hatayspor'u 7 golle paramparça ettiği maçta 3-0'ı ilk 14 dakikada yakalarken Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada büyük bir tesadüf yaşandı.
İLK 14 DAKİKADA 3 GOL ATTILAR
Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Erzurumspor karşısında maça fırtına gibi bir giriş yaparken henüz 6. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçti.