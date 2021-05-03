



BÜYÜK TESADÜF

Siyah beyazlılar, dün oynadığı ve Hatayspor'u 7 golle paramparça ettiği maçta 3-0'ı ilk 14 dakikada yakalarken Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada büyük bir tesadüf yaşandı.