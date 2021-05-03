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    • Spor
    • 03.05.2021 21:53
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    • 03.05.2021 22:48
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    'a 14 dakikada 3 gol atan 'den 'a nazire!

    'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye 'u sahasında konuk eden , ilk 14 dakikada bulduğu gollerle 3-0 öne geçerken akıllara 'ın 'a yine ilk 14 dakikada attığı 3 gol geldi.

    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a nazire! Büyük tesadüf...

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi nefes keserken son 3 haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında avantajı elinde bulunduruyor.



    BÜYÜK TESADÜF
    Siyah beyazlılar, dün oynadığı ve Hatayspor'u 7 golle paramparça ettiği maçta 3-0'ı ilk 14 dakikada yakalarken Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada büyük bir tesadüf yaşandı.



    İLK 14 DAKİKADA 3 GOL ATTILAR
    Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Erzurumspor karşısında maça fırtına gibi bir giriş yaparken henüz 6. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçti.



        Ataklarını hız kesmeden sürdüren sarı lacivertliler, 12'de Valencia ve 14'te Pelkas'la skoru 3-0'a getirirken adeta Beşiktaş'a nazire yaptı.

        Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş da David (KK) ve Larin'in golleriyle ilk 14 dakikada skoru 3-0 yapmıştı.

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        Haberler Spor Erzurumspor'a 14 dakikada 3 gol atan Fenerbahçe'den Beşiktaş'a nazire!