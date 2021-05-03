



"BİRKAÇ SENE ÖNCE OLSA DÖVERSİN İÇERDE"

Gomes oyuna girmek istemedi. Ayağım iyi değil dedi. Hiçbir şeyi yok. Oynamak istemedi. Rica ettim, sana ihtiyacımız var dedim. Bir tanesini çıkardık. Soyunma odasında arkamızdan küfür etmiş çıkardık diye. Burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa döversin içerde.