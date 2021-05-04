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    • Spor
    • 04.05.2021 10:48
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    • 04.05.2021 11:03
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    SON DAKİKA: Divan Kurulu üyesi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, Divan Kurulu Üyesi ve Tahkim Kurulu Eski Başkanı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Galatasaray'ı sarsan ölüm!

    78 yaşındaki 'ın 4 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda olduğu, geçen hafta yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği öğrenildi.

    Arslan'ın yarın toprağa verilmesinni beklendiği, cenaze töreniyle ilgili ailesinden açıklama yapılacağı belirtildi.

    FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

    "TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden av. Türker Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

    Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu'na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi.

    Merhum Türker Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Arslan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti