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    • Spor
    • 04.05.2021 00:23
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    • 04.05.2021 00:23
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    açıkladı: 'daki finaline 9 bin 500 seyirci alınacak

    'nde 26 Mayıs Çarşamba günü 'nın şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak. 'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

    Avrupa Ligi finaline sınırlı 'seyirci' kararı

    'dan yapılan açıklamaya göre, makamları mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdi.

    Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

    KURA SİSTEMİ İLE BİLET SATIŞI
    UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

    Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

    'nde finalistler, ile ve ile arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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